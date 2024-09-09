Третий сезон турецкой драмы «Зимородок» выйдет в трех онлайн-кинотеатрах

Третий сезон турецкой драмы "Зимородок" выйдет сразу в трех онлайн-кинотеатрах - на Иви, Okko и Start. Напомним, что предыдущие сезоны в России также показывал телеканал НТВ: турецкий сериал полюбился зрителям, и у него образовалась огромная аудитория в нашей стране.

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В третьем сезоне к своим ролям вернутся полюбившиеся зрителям Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Берил Позам и другие актеры, также к касту присоединится несколько новых лиц.

Сценарий третьего сезона нашумевшей драмы готовит новая команда во главе с Зейнеп Бонче, известной по работе над сериалами "Дочь посла" и "Жар-птица", а значит, зрителей ждет свежий взгляд на полюбившуюся историю и новые неожиданные сюжетные повороты.

Создатели сериала в разговорах с журналистами намекали, что новая часть драмы начнется с временного скачка - мы увидим, как изменилась жизнь героев спустя несколько лет после событий второго сезона.

Напомним сюжет: красавец и ловелас Ферит вырос в богатой семье и привык ни в чем себе не отказывать. Бесконечные вечеринки, новые подружки - вот обычные будни праздного юноши, который не заботится ни о будущем, ни о каких-то достижениях в жизни. Поведение Ферита огорчает его дедушку, уважаемого бизнесмена Халиса Агу. Он понимает, что должен взять судьбу избалованного внука в свои руки, и решает найти парню достойную невесту из родного города Антепа. Выбор падает на серьезную красавицу Сейран.

В течение двух сезонов Сейран и Ферит переживают непростые испытания и проходят проверку любви на прочность. В это же время нешуточные страсти разгораются и у других героев сериала: у сестры Сейран Суны и ее избранника Кайи, у друга и водителя Ферита Абидина, у бывшей девушки Ферита Пелин, а также у взрослого поколения дома Корханов - мамы Гюльгюн, папы Орхана, надменной невестки Халиса Аги Ифакат и многих других персонажей.