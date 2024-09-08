«Головоломка 2» вошла в топ-8 самых кассовых фильмов в истории

По итогам очередного уикенда сборы мультфильма «Головоломка 2» превысили отметку в $ 1,675 млрд. Лента укрепилась в списке самых кассовых проектов в истории кино, обойдя «Мир Юрского периода» и занимая теперь восьмую строчку топа.

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Топ-10 самых кассовых фильмов в истории

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение. Ранее мультфильм уже стал самым кассовым анимационным проектом в истории.