Чем боевик «Ребел-Ридж» напоминает великого «Рэмбо»

На Netflix вышел боевик «Ребел-Ридж» — новая работа постановщика «Зеленой комнаты» и «Настоящего детектива» Джереми Солнье. «Лента.ру» рассказывает, как талантливый режиссер сумел сделать оригинальным канонический сюжет в духе «Рэмбо» и вдохнуть новую жизнь в жанр, считавшийся устаревшим.

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В марте этого года на Amazon вышел «Дом у дороги» Дага Лаймана — нежданный подарок для фанатов классических боевиков, которых Голливуд уже несколько лет держит на голодном пайке. Лайман опирался на оригинальный культовый фильм 1989 года, так что картина, для которой Джейк Джилленхол набрал баснословно точеную физическую форму, по определению выглядела единичным случаем жанрового ренессанса. Однако не тут-то было: на Netflix вышел настоящий «Рэмбо»-2024 — «Ребел-Ридж» Джереми Солнье.

Дата выхода: 6 сентября

Страна: США

Продолжительность: 2 часа 11 минут

Режиссер: Джереми Солнье

В ролях: Аарон Пьер, Дон Джонсон. Аннасофия Робб, Джеймс Кромуэлл

Копы сбили велосипедиста Терри Ричмонда (Аарон Пьер), когда он ехал в городок Шелби Спрингс, чтобы внести залог за своего двоюродного брата. Деньги (включая отложенные на покупку катера) полицейские забрали, прикрывшись подозрением, что они выужены из наркотрафика, а ободравшего при падении локоть Терри отпустили с миром. Когда он прибыл в Шелби Спрингс, выяснилось, что в городе творятся очень мутные дела, а в центре коррупционной паутины стоит шеф полиции Сэнди Берн (Дон Джонсон). Проворовавшиеся служители порядка не подозревали, что вежливый Ричмонд отслужил как надо в морской пехоте США на довольно необычной должности, иначе предпочли бы объехать энергичного велосипедиста по максимально широкой дуге.

Для американца Джереми Солнье «Ребел-Ридж» — пятый фильм и второй подряд, сделанный для платформы Netflix. Он начинал со снятой без бюджета комедии ужасов «Убийственная вечеринка», затем был элегический по духу триллер «Руины прошлого», удостоенный приза ФИПРЕССИ в Каннах, а широкую популярность режиссер снискал с «Зеленой комнатой» — изобретательным фильмом про поединок панков и скинхедов в захолустном рок-клубе. «Зеленая комната» стала последним фильмом актера Антона Ельчина, а Солнье этой картиной зарекомендовал себя как талантливый автор, знающий вкус в сценах насилия и умеющий мастерски удерживать зрительское внимание даже в стесненных условиях.

Четвертой картиной Джереми (в промежутке он поработал над третьим «Настоящим детективом») стала «Придержи тьму» — нордический триллер про деревню на Аляске, диковатые жители которой находятся в сложных отношениях с волками. «Придержи тьму» — самый амбициозный и задумчивый фильм Солнье. Подобно героям шумной музыки индустриального толка вроде Трента Резнора, Солнье обнаружил, что тишина и темнота несут не меньше информации, чем шум и вспышки насилия. Критики и зрители такой эксперимент приняли со сложными чувствами, но стало очевидным, что режиссер принципиально предпочитает не повторяться, а значит, следующий проект по-прежнему таил интригу.

Ключевой особенностью метода Солнье является мастерское владение сторителлингом, проявляющееся на всех уровнях — от конструкции сценария до построения каждого отдельного кадра

Важные для сюжета герои обычно сначала проводят некоторое время на периферии зрения, в расфокусе. Режиссер концентрирует внимание даже у зрителей, пораженных СДВГ, — здесь действительно важна каждая деталь. Изображение не просто иллюстрирует сюжет, а фактически создает его. В диалоговых сценах имеет смысл обращать внимание не только на мимику, но и на то, что происходит за спинами говорящих — благо умопомрачительная операторская работа Давида Гайехо к этому вполне располагает.

Первая часть фильма у Солнье всегда отдана под погружение в атмосферу истории, однако это не означает дефицита событий. Первый акт специально замаскирован под неспешную экспозицию, чтобы смена темпа ближе к середине оглушала и удерживала интерес. Солнье мастерски и непринужденно ломает стереотипы восприятия уже в открывающей сцене «Ребел-Ридж», где чернокожий на велосипеде гонит по трассе и не слышит пристроившейся в хвост полицейской машины, потому что в наушниках гремит — нет, не рэп, а Iron Maiden.

Дальше жанровая схема вроде бы становится предсказуемой — противостояние солдата и шерифа безошибочно отсылает к первому «Рэмбо». Однако, если Дон Джонсон действительно играет примерно в регистре Брайана Деннехи, то Аарон Пьер совсем не так прост. Изначально на роль Терри Ричмонда был утвержден куда более звездный Джон Бойега. Съемки с его участием успели стартовать, однако через месяц Бойега выбыл из проекта. Официально — по семейным обстоятельствам, однако существует версия, что Джон был недоволен режиссерским видением Солнье.

После просмотра поверить в то, что роль Терри мог сыграть кто-то другой, совершенно невозможно — может быть, справился бы только молодой Уилл Смит, в котором в лучшие годы тоже было уникальное сочетание обаяния и угрозы

Прошлые работы Солнье не оставляют сомнений в том, что он бы вполне справился с кровавой бойней, к которой сюжет «Ребел-Ридж» начинает клониться уже во втором акте. Достаточно вспомнить «Придержи тьму» и незабываемую сцену перестрелки, в которой людям сносили куски голов из крупнокалиберного пулемета. Однако Солнье, как уже было сказано, не повторяется. «Ребел-Ридж» — это редкий боевик, в котором удовольствие приносит не ожидание понятных сценарных решений (как в том же «Доме у дороги» или сериале «Ричер», которому в «Ребел-Ридж» созвучна не только фамилия героя), а напротив — максимальная непредсказуемость происходящего. В лучшие моменты кажется, что одна реплика в диалоге может качнуть историю в новом направлении. Один раз это действительно происходит — правда, с несколько отложенным эффектом.

Важнейший для сюжета разговор здесь посвящен не коррупционным схемам, а принципу деэскалации насилия, который пытается практиковать американская полиция. Он сводится к более широкому использованию «нелетального» оружия — ружей с мягкими пулями, световых гранат и так далее. Экскурс в эту практику, насильно устроенный героем Джонсона для Терри, получает эхо в финале картины — на заключительных титрах интересно подсчитать количество трупов в этом жестком и напряженном фильме.

Концептуально Солнье в «Ребел-Ридж» фактически предлагает новый путь развития для жанра боевика, который сам по себе уже давно дрейфует в сторону нишевого ретро. В наше время экранное ультранасилие неизбежно выглядит либо мультипликационно, либо слишком постмодернистски, чтобы шокировать или всерьез бодрить зрителя. «Ребел-Ридж», напротив, с обеими задачами справляется на отлично, ухитряясь не нервировать зрителя, который, вполне вероятно, устал от людей с боевым оружием в новостях.

Фильм «Ребел-Ридж» (Rebel Ridge) вышел на Netflix