На Кубани на фестивале "Киношок" покажут порядка 40 фильмов

В конкурсные программы 33-го Международного фестиваля кино "Киношок", торжественная церемония открытия которого состоялась в воскресенье в Анапе, вошли порядка 40 фильмов режиссеров из шести стран. Об этом ТАСС рассказали в оргкомитете фестиваля.

"Церемония открытия фестиваля "Киношок" состоялась сегодня в Городском театре Анапы. В конкурсных программах полнометражных и короткометражных фильмов этого года представлены ленты из России, Индии, Ирана, Армении, Белоруссии и Казахстана", - говорится в сообщении.

Говоря о новшествах фестиваля 2024 года, организаторы отметили нововведения в конкурсе фильмов для детей. "Впервые в программу детско-юношеских фильмов "Киномалышок" войдут короткометражные и документальные фильмы. Еще одним новшеством фестиваля стала внеконкурсная авторская программа российских фильмов "Артхаус - всегда и сегодня", - рассказали в оргкомитете фестиваля.

По данным пресс-службы, на кинофестивале запланированы четыре конкурсные программы: полнометражные и короткометражные фильмы, телевизионное и детское кино. Согласно информации, размещенной на официальном сайте кинофестиваля, вместе с внеконкурсной программой зрители увидят 42 кинокартины.

О кинофестивале

33-й международный кинофестиваль "Киношок" продлится в Краснодарском крае семь дней. Целями фестиваля являются выявление и профессиональная поддержка талантливых кинематографистов, возрождение национальных культур России и сопредельных государств, а также способствование сотрудничеству между кинематографистами разных стран. Церемония закрытия пройдет в Анапе 14 сентября.