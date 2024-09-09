Отечественный мультфильм возглавил кинопрокат в России и СНГ

Отечественный мультфильм «Лунтик: Возвращение домой» Константина Бронзита возглавил кинопрокат в России и СНГ в минувшие выходные и заработал 82,6 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Кинолента рассказывает о путешествии Лунтика на Черную гору. Согласна сюжету, взобраться туда нужно, чтобы он смог найти мать и вернутся на Луну.

На втором месте рейтинга расположилась российская комедия «Обе две» с 26,7 миллиона рублей. Картина рассказывает о совместном путешествии двух сестер в Москву, младшая из которых хочет стать режиссером.

Тройку лидеров по сборам замыкает ремейк фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом в главной роли (23,2 миллиона рублей).

Ранее режиссер оригинального фильма «Ворон» Алекс Пройас жестко раскритиковал ремейк картины, который в этом месяце вышел в кинопрокат.