Начались съемки ремейка фильма «Бриллиантовая рука»

Телеканал ТНТ начал съемки музыкального фильма «Небриллиантовая рука», сюжет которого основан на культовой комедии Леонида Гайдая. «Вечерняя Москва» узнала, что ждет зрителей.

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В «Небриллиантовой руке» главный герой — скромный экономист Семен Семенович Горбунков. По сюжету он отправляется в путешествие на круизном лайнере. Последней точкой перед прибытием в Россию значится старый Дубай. Там контрабандисты накладывают Семену гипс, пряча в него дорогие смартфоны и другие санкционные гаджеты. После, по сюжету, бандиты Геша и Лелик по приказу Шефа пытаются снять гипс с Горбункова. Семен Семенович же постепенно превращается в спецагента под кодовым именем «007-ен Семенович».

— С одной стороны, я ощущаю груз ответственности за прикосновение к классике. Потому что «Бриллиантовая рука» — это кино, которое формировало наше коллективное чувство юмора, — говорит Тимур Батрутдинов, который сыграет Семена Горбункова.

— Но уже в самом названии нашего фильма «Небриллиантовая рука» припрятана основная мысль — это не «Бриллиантовая рука». Поэтому, с другой стороны, я ощущаю легкость, с которой смотрю на это.

Роль контрабандиста Гены Козодоева исполнит певец Алексей Воробьев. По его словам, ему очень приятно быть частью команды.

— Я прекрасно помню момент приглашения на роль, это очень забавная история, — говорит Воробьев. — Я спокойно обедал в ресторане, никого не трогал, когда увидел на экране телефона входящий звонок от Тины Канделаки. И, сняв трубку, первое, что я услышал, — это неожиданное приветствие: «Добрый день, Козодоев!»

Вместе с Батрутдиновым и Воробьевым в ремейке сыграет и Никита Кологривый. Но его роль авторы пока хранят в секрете.

Родственники народного артиста СССР Юрия Никулина, сыгравшего главного героя «Бриллиантовой руки», к ремейку относятся плохо.

— Ничего из того, что я видел, не было хорошо. Кто-то однажды сказал: «Нельзя ни в коем случае искать успех там, где ты уже нашел его», — говорит гендиректор и художественный руководитель Цирка Никулина, сын артиста Максим Никулин.

Внук советской звезды Максим Никулин-младший говорит, что не знает подробностей съемок:

— Я никак к этому не отношусь. Наверное, плохо. Боюсь, что лучше не сделают.

А вот дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова, сыгравшего контрабандиста в «Бриллиантовой руке», отнеслась к ремейку положительно:

— Это говорит о том, что фильм до сих пор популярный. Создатели проекта обещают, что зрителей ожидает много отсылок к популярным фильмам, сериалам, песням и шуткам. Так, в «Небриллиантовой руке» можно будет увидеть пиратов, робота-милицейского и даже известную пару злодеев. Сюжет окунет зрителей в киновселенные «Бегущего по лезвию» и «Города грехов».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Барышников, член Гильдии кинорежиссеров России, киновед: