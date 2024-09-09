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Начались съемки ремейка фильма «Бриллиантовая рука»: о чем будет новое кино

Телеканал ТНТ начал съемки музыкального фильма «Небриллиантовая рука», сюжет которого основан на культовой комедии Леонида Гайдая. «Вечерняя Москва» узнала, что ждет зрителей.

Начались съемки ремейка фильма «Бриллиантовая рука»
© Вечерняя Москва

В «Небриллиантовой руке» главный герой — скромный экономист Семен Семенович Горбунков. По сюжету он отправляется в путешествие на круизном лайнере. Последней точкой перед прибытием в Россию значится старый Дубай. Там контрабандисты накладывают Семену гипс, пряча в него дорогие смартфоны и другие санкционные гаджеты. После, по сюжету, бандиты Геша и Лелик по приказу Шефа пытаются снять гипс с Горбункова. Семен Семенович же постепенно превращается в спецагента под кодовым именем «007-ен Семенович».

— С одной стороны, я ощущаю груз ответственности за прикосновение к классике. Потому что «Бриллиантовая рука» — это кино, которое формировало наше коллективное чувство юмора, — говорит Тимур Батрутдинов, который сыграет Семена Горбункова.
— Но уже в самом названии нашего фильма «Небриллиантовая рука» припрятана основная мысль — это не «Бриллиантовая рука». Поэтому, с другой стороны, я ощущаю легкость, с которой смотрю на это.

Роль контрабандиста Гены Козодоева исполнит певец Алексей Воробьев. По его словам, ему очень приятно быть частью команды.

— Я прекрасно помню момент приглашения на роль, это очень забавная история, — говорит Воробьев. — Я спокойно обедал в ресторане, никого не трогал, когда увидел на экране телефона входящий звонок от Тины Канделаки. И, сняв трубку, первое, что я услышал, — это неожиданное приветствие: «Добрый день, Козодоев!»

Вместе с Батрутдиновым и Воробьевым в ремейке сыграет и Никита Кологривый. Но его роль авторы пока хранят в секрете.

Родственники народного артиста СССР Юрия Никулина, сыгравшего главного героя «Бриллиантовой руки», к ремейку относятся плохо.

— Ничего из того, что я видел, не было хорошо. Кто-то однажды сказал: «Нельзя ни в коем случае искать успех там, где ты уже нашел его», — говорит гендиректор и художественный руководитель Цирка Никулина, сын артиста Максим Никулин.

Внук советской звезды Максим Никулин-младший говорит, что не знает подробностей съемок:

— Я никак к этому не отношусь. Наверное, плохо. Боюсь, что лучше не сделают.

А вот дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова, сыгравшего контрабандиста в «Бриллиантовой руке», отнеслась к ремейку положительно:

— Это говорит о том, что фильм до сих пор популярный.Создатели проекта обещают, что зрителей ожидает много отсылок к популярным фильмам, сериалам, песням и шуткам. Так, в «Небриллиантовой руке» можно будет увидеть пиратов, робота-милицейского и даже известную пару злодеев. Сюжет окунет зрителей в киновселенные «Бегущего по лезвию» и «Города грехов».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Барышников, член Гильдии кинорежиссеров России, киновед:

— Думаю, что лучше оригинала этот фильм не получится. Судя по сюжету и отсылкам, которые обещают создатели, в «Небриллиантовой руке» нет драматургии, которая должна быть в любом кино. Это основа основ. Описанный сценарий больше подойдет для новогоднего шоу, в котором можно совместить много разных номеров, но никак не для создания полнометражного фильма.

Фильмы и сериалы
Бегущий по лезвию
Город грехов
Бриллиантовая рука
Никита Кологривый
Тимур Батрутдинов
Анатолий Папанов
Тина Канделаки
Максим Никулин
Юрий Никулин
Леонид Гайдай
Алексей Воробьев
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