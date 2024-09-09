В «Салюте» организуют спецпоказ фильма «Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!»

В кинотеатре «Салют» Москино 21 сентября в 17:00 состоится показ документального фильма «Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!». Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

Показ киноленты будет приурочен к юбилею актрисы. Зрители увидят фильм о жизни Софи Лорен, основанный на редких съемках из ее домашнего архива и интервью, отреставрированных киностудией Cinecittà.

Напомним, что в Академическом районе кинотеатр «Салют» расположен по адресу: улица Кедрова, дом 14, корпус 3.