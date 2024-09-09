Французскую «Путешественницу во времени» покажет СТС

Российская телевизионная премьера фильма «Путешественница во времени» состоится 15 сентября 2024 года на СТС. Главные роли в фантастической картине режиссера Оливье Тренэра исполнили Лу де Лааж, Рафаэль Персонас, Изабель Карре, Грегори Гадебуа, Эстер Гаррель, Дени Подалидес, Себастьен Пудеру и др.

© кадр из фильма «Путешественница во времени»

Действие происходит в наши дни в Париже. Главная героиня Джулия (Лааж) вспоминает свою жизнь — события, обстоятельства и принятые решения, которые могли бы повести ее по другому пути. Порой это нечто значительное вроде национального музыкального конкурса, а иногда такая мелочь, как забытый дома паспорт. Мелочь, которая спустя годы рушит всю карьеру и жизнь. Но в отличие от других людей, Джулия имеет возможность путешествовать во времени, попробовать всё исправить и прожить свою жизнь не один, а четыре раза.

В российский прокат фильм «Путешественница во времени» вышел в марте 2023 года.