«Союзмультфильм» запустил игру по мультсериалу «Приключения Пети и Волка»

Киностудия "Союзмультфильм" запустила виртуальный мир "Приключения Пети и Волка" по одноименному сериалу в метавселенной Roblox. Разработчиком локации по одноименному мультсериалу выступило агентство метамаркетинга VOVA family, сообщили ТАСС в киностудии.

© кадр из мультсериала «Приключения Пети и Волка»

"В декабре 2023 года "Союзмультфильм" запустил в Roblox локацию мультсериала "Простоквашино", которая уже в мае 2024 года вошла в топ-5 метамиров отечественных брендов в Roblox по количеству визитов. Мы решили развить этот успешный опыт диалога с нашей аудиторией и разработали еще одну площадку - на основе популярного мультсериала "Приключения Пети и Волка", - рассказала генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская.

Проект рассчитан на аудиторию среднего школьного возраста. Впервые он появился на экранах в 2020 году. Мультсериал авторства Алексея Лебедева рассказывает о мальчике Пете из Санкт-Петербурга, который знакомится с волшебным проводником в сказочные миры - Волком. Вместе они начинают свои приключения в фантастических вселенных, помогая героям сказок разрешить сложные ситуации.

Roblox-локация "Приключения Пети и Волка" состоит из 12 платформ, каждая из которых содержит объекты-порталы, знакомые поклонникам мультсериала, - например, дупло, шкаф или коробку.