Фильм «Найден, жив!» о свердловских волонтерах-поисковиках победил на кинофестивале

Документальный фильм «Найден, жив!» о поисковиках свердловского отряда «ПРОРЫВ» стал победителем фестиваля короткометражек Ural Shorts, который проходил с 6 по 8 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле. Об этой победе сообщил режиссёр фильма Роберт Карапетян.

На фестивале зрители смогли увидеть 54 фильма, вышедшие в финал, из 352 картин, заявленных на конкурс из 30 стран мира.

Сегодня режиссёры картины «Найден, жив!» Роберт Карапетян и Екатерина Тимошенко искренне радуются победе и принимают поздравления от коллег и зрителей. Их фильм рассказывает о смелых и самоотверженных волонтёрах СРОО ДПСО «ПРОРЫВ», которые, несмотря на все трудности, рискуют своими жизнями ради поиска пропавших детей и взрослых.

Как сообщил Карапетян на своей странице во «ВКонтакте», работа над фильмом длилась почти год, что позволило создать глубокую и трогательную историю о доброте и помощи ближнему.

Тимошенко также подчеркнула, что фильм — это дань уважения тем, кто не жалеет своего времени и сил ради общего блага.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, как 18-летняя тагильчанка Александра Новгородова снялась в главной роли в сериале «Дашкина любовь», который покажут на федеральном телеканале.