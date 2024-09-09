«Сегун» и «Медведь» лидируют по числу «Эмми»

Вручение американской премии «Эмми» в неосновных номинациях (Creative Arts Emmys) состоялось 7 и 8 сентября 2024 года. Лидером по числу наград стал сериал «Сёгун», получивший 14 статуэток, в том числе за костюмы, мейкап, прически, лучшую роль приглашенного актера (Нестор Карбонелл). Это число является пока рекордным в истории премии.

© кадр из сериала «Медведь»

На втором месте оказался сериал «Медведь», выигравший призы в 7 номинациях, в том числе за лучшие роли приглашенных актеров – Джона Бернтала и Джейми Ли Кёртис. Шесть наград получило телешоу «Saturday Night Live», пять – документальный фильм про Джима Хенсона «Человек идей», по четыре – анимационный сериал «Голубоглазый самурай» и телеверсия вручения премии «Оскар».

Композиторы сериала «Убийства в одном здании» Бендж Пасек и Джастин Пол, удостоенные награды в номинации лучшая оригинальная музыка, стали, соответственно, 20-м и 21-м обладателями статуса EGOT: то есть людьми, выигравшими по крайней мере одну «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».

Своеобразный рекорд установил также 99-летний актер Дик Ван Дайк, получивший «Эмми» за телешоу «Dick Van Dyke 98 Years of Magic» и ставший самым пожилым обладателем премии в ее истории.

«ИнтерМедиа» напоминает, что церемония вручения «Эмми» в основных номинациях состоится 15 сентября и будет транслироваться в прямом эфире на Hulu.