Кинотрилогия «Властелин колец», снятая режиссером Питером Джексоном по одноименному роману Дж.Р.Р. Толкина, стала одним из самых масштабных и амбициозных проектов в истории кинематографа.

Чтобы представить себе масштаб этого кинопроекта, достаточно упомянуть, что на съемку трилогии было израсходовано более 1800 километров кинопленки. Эта цифра поражает воображение, особенно если учесть, что съемки всех трех фильмов проходили одновременно на протяжении 438 дней.

Особое внимание было уделено созданию аутентичного мира Средиземья. Для этого было изготовлено невероятное количество реквизита. Только мечей для всех трех фильмов было создано более 48 тысяч единиц.

Кто сыграл монстра в фильме «Чужой: Ромул»

Впечатляют и масштабы массовых сцен. В фильмах приняли участие 20602 актера второго плана.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @KinoInfa.