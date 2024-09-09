Выручка кинотеатров России выросла летом 2024 года

Посещаемость кинотеатров в России летом 2024 года выросла по сравнению с прошлым летом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

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Так, летом 2024 года кинотеатры России посетили 20,2 млн человек — это на 500 тыс. зрителей больше, чем летом 2023-го. Выросли также и кассовые сборы: 6,9 млрд рублей против 5,6 млрд рублей. Самой популярной неделей этого лета стал период с 20 по 26 июня — тогда кинозалы посетили примерно 2,3 млн человек.

Участники рынка тем временем отмечают, что достичь подобных результатов российские кинотеатры смогли с помощью теневого проката. Речь идёт о неофициальных релизах «Дэдпула и Росомахи», «Головоломки 2» и «Гадкого я 4».