Фанат выпустил правильный трейлер фильма «Майнкрафт»

4 сентября кинокомпания Warner Bros. опубликовала дебютный тизер фильма «Майнкрафт» с Эммой Майерс, Джеком Блэком и Джейсоном Момоа. За несколько дней ролик просто уничтожили на YouTube: он собрал более 1 млн дизлайков и получил множество негативных комментариев.

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Блогер под ником QdAndy решил исправить ситуацию и выпустил анимационный трейлер экранизации — в духе культовой видеоигры Mojang. Автор оставил диалоги актёров, изменив их модельки на внутриигровые. Подобная версия понравилась фанатам Minecraft куда больше версии от Warner Bros. — за три дня ролик собрал более 980 тысяч просмотров и 81 тысячу лайков.

Пользователи отметили, что версия QdAndy верна культовой песочнице, тогда как в Голливуде готовят «очередную поделку ради денег». Некоторые даже попросили выпустить полноценный анимационный фильм в подобном стиле, когда лента доберётся до онлайн-сервисов.

Премьера фильма «Майнкрафт» состоится 4 апреля 2025 года в кинотеатрах по всему миру.