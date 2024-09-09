Стартовали съемки комедии «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером

Американский актёр Адам Сэндлер объявил о старте производства фильма «Счастливчик Гилмор 2». Артист выложил фотографию со съёмочной площадки, на которой изображена кофта главного героя. Съёмки продлятся несколько месяцев, а премьера сиквела состоится в 2025 году.

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Оригинальный фильм «Счастливчик Гилмор» рассказывает о Хэппи Гилморе, который с детства обожал хоккей, но способностями для этой игры не обладал. Случай дал ему в руки клюшку для гольфа, и его удар стал самым мощным за всю историю этого «лужаечного» вида спорта, который он так презирал.

Картина вышла в мировом прокате в 1996 году и заработала около $ 41 млн при бюджете в $ 12 млн. После этого лента стала большим хитом на телевидении, права на которую затем приобрёл Netflix.