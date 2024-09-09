В «Кинопоиске» собираются оспорить штраф за фильм Гаспара Ноэ

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» планирует оспорить штраф, полученный за фильм «Любовь» Гаспара Ноэ. Об этом сайту «Страсти» сообщили в пресс-службе компании.

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Таганский суд Москвы назначил штраф директору кинотеатра Александру Дунаевскому по делу о пропаганде педофилии с использованием интернета. Причиной стала картина «Любовь», которая содержит интимные сцены с персонажем, не достигшим совершеннолетия.

В пресс-службе компании планируют оспорить назначенный штраф. В картине есть интимная сцена с участием главного героя студента и его соседки, которой нет 18 лет, но уже исполнилось 16.

«Мы планируем оспаривать этот протокол, так как уголовный кодекс четко определяет возраст согласия — 16 лет», — пояснили в пресс-службе «Кинопоиска».

Представители онлайн-кинотеатра добавили, что в сцене нет принуждения или насилия. Общий сюжет картины заключается в страданиях и переживаниях главного героя по поводу своей измены.

Напомним, директора компании оштрафовали на 800 тыс. рублей.