Состоялся предпремьерный показ фильма «Крест» Сергея Дебижева

Предпремьерный показ документальной полнометражной картины "Крест" режиссера Сергея Дебижева прошел на Соловецком архипелаге, передает корреспондент ТАСС. Его первыми зрителями стали участники симпозиума современного искусства "Арт-Берег".

© кадр из фильма

"Вы в данном случае являетесь первыми зрителями нашей картины, - сказал Дебижев на просмотре. - 22 сентября в Москве будет масштабная премьера в кинотеатре "Октябрь".

Как отметил режиссер, крест - это древнейший символ, путь которого исчисляется веками, в нем отражение длящейся во времени жизни и отношение ее к вечности. Фильм впервые представлен на Соловках, поскольку здесь снимали одну из ключевых сцен ленты. Съемки проходили также в разных монастырях России и в других странах.

"Он снимался и в Иерусалиме на Пасхальной и Страстной неделе, на Синае мы поднимались на гору Моисея, и в пустыне снимали. Также он снимался в Эфиопии, африканской православной стране, а также в Гонконге, ну и по русским монастырям, и центральная сцена картины все равно снята на Соловках", - пояснил он.

Главный оператор картины - Алексей Немов, продюсеры - Наталия Дебижева, Михаил Скигин, Виталий Баранов, музыку к фильму написал известный композитор Виктор Сологуб, важнейшей составляющей фильма стали песнопения на арамейском языке, на языке Христа.

В широкий прокат "Крест" выйдет 26 сентября, в канун православного праздника Воздвижения Креста Господня, который отмечается 27 сентября.