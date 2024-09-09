Появились первые кадры из продолжения «Детства Шелдона»

Телеканал CBS опубликовал первые кадры из продолжения сериала «Детство Шелдона» — Georgie & Mandy’s First Marriage («Первый брак Джорджи и Мэнди»). На них можно увидеть главных героев будущего проекта и некоторых второстепенных персонажей.

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Новый сериал по знаменитой вселенной будет посвящён Джорджи и его невесте Мэнди, которые живут в Техасе спустя месяц после окончания «Детства Шелдона». К главным ролям вернутся Монтана Джордан и Эмили Осмент. За производство «Первого брака Джорджи и Мэнди» отвечают Чак Лорри, Стивен Моларо и Стив Холлэнд — все трое работали над «Детством Шелдона».

Премьера шоу состоится уже 18 октября, новые серии будут выходить по четвергам. Сколько всего эпизодов войдёт в первый сезон, неизвестно.