Главные премьеры сериалов этого сезона: что посмотреть осенью

Этой осенью российских зрителей ждет множество интересных новинок и продолжений давно полюбившихся проектов. Член Гильдии кинорежиссеров России, киновед и кинокритик Кирилл Барышников рассказал «Вечерней Москве», в чем феномен популярности многосерийных фильмов.

© кадр из фильма

Причина любви зрителей к долгоиграющим историям вполне понятна и очевидна — зрителю всегда хочется продолжения, если это качественный продукт. Дело в том, что художественный фильм смотрится за один раз. А людям, скажем так, хочется жевательной резинки. Нам нравится из года в год наблюдать за любимыми героями, развитием сюжета, появлением новых линий и персонажей, интриг. В сериалах все устроено так же, как и в классической драматургии: используются единство времени и места. Но все это обязательно с перспективой продолжения.

Кроме того, рост популярности сериалов на данный момент можно объяснить также и развитием технологий. Качественно внедренные спецэффекты, если они уместны, всегда радуют глаз и способны впечатлить зрителя. Сегодня кинопродукты, которые мы видим на телеэкранах, сильно отличаются по качеству от того, что мы могли наблюдать в 2000-е годы. Поменялось качество передачи картинки, звука.

Что касается самых популярных жанров, то тут сказать сложнее. Ведь все, как говорится, на вкус и цвет. Но во все времена, как мне кажется, актуальны детективы и мелодрамы.

Танго на осколках

В первых числах ноября на онлайн-платформе KION состоится премьера новой многосерийной мелодрамы. Роль главной героини сыграет Юлия Снигирь. Сюжет крутится вокруг успешной бизнес-леди, жизнь которой кажется идеальной во всем: хорошая работа, счастливый брак и двое детей. Но ее мир рушится после смерти супруга. Теперь уже вдова узнает о тайной жизни своего покойного мужа: вторая квартира, молодая любовница и… занятия танго.

Папины дочки: Новые

Пока точная дата премьеры третьего сезона новых «Папиных дочек» на СТС неизвестна, однако создатели проекта рассказали, чего ждать зрителям. События происходят после летних каникул. Семья Васильевых, оставшись без матери, старается решить бытовые вопросы и новые проблемы. Отец семейства Вениамин скрывает от дочерей романтические отношения с психологом Татьяной. Старший ребенок Соня Васильева пытается выбрать кого-то из трех поклонников, двойняшки Лиза и Диана ведут борьбу за личное пространство, а малышка Арина старается доказать свою значимость.

Последний богатырь. Наследие

Одна из самых популярных киносказок российского производства продолжилась в виде сериала. Богатырь Иван стал пожилым отцом двух дочерей Марьи и Софьи. Однако девочки непростые — они обладают магическими способностями. Живет семья в Белогорье, где тишь да гладь. Но в один момент становится известно о страшной опасности. Чтобы спасти Белогорье и богатыря Ивана, девушки принимают меры. Софья отправляется в Москву прошлого, а Марья сражается со злом в своем городе. Премьера на видеоплатформе START в сентябре.

Жить жизнь

Второй сезон драматического триллера с Любовью Аксеновой и Романом Васильевым в главных ролях покажут на экранах 12 сентября на платформе START. Это история молодой девушки, в жизни которой произошли потеря близкого человека и несчастливые отношения. В новом сезоне главная героиня снова встретится с призраками прошлого. Кроме того, она подставит под удар близких людей.

Комбинация

Биографичный сериал, посвященный истории становления сверхпопулярной женской музыкальной группы «Комбинация», выйдет 6 сентября на Wink.

Трасса

Выход сериала на экраны планируется 5 сентября в онлайн-кинотеатре Okko. Это драматический триллер, снятый режиссером сериалов «Химера» и «Хрустальный» Душаном Глигоровым. Главные роли сыграют Карина Разумовская и Анна Михалкова. В сериале зрители увидят несколько сюжетных линий. Разные люди оказываются в курортном городе, где происходят загадочные убийства и исчезновения. Но за расследование взялась следователь Эльвира Бараева, которая постепенно раскрывает тайны местных жителей.

Костя — Вера

Премьера продолжения одного из самых известных ситкомов на российском телевидении «Воронины», посвященный Косте и Вере, состоится 9 сентября на СТС. Действие происходит после ухода из жизни Николя Воронина (его роль исполнял Борис Ключев, который умер в 2020 году). Семья переезжает в другую квартиру, где их ожидают бытовые проблемы.

Триггер

Продолжение истории о харизматичном психотерапевте выйдет 19 сентября на «Кинопоиске». Главный герой Артем Стрелецкий в исполнении Максима Матвеева, любитель работать с помощью «шоковой» терапии, сам сталкивается с непростой ситуацией. В попытках убежать от себя и проблем он уезжает к морю — туда, где когда-то спокойно и беззаботно жил с мамой. Но как раньше уже не будет. Стрелецкому приходится привыкать к новым реалиям. Он перестал работать психотерапевтом, в жизни появился намек на романтические отношения. Но Артему предстоит разобраться в себе и поставить точку в прошлых событиях.

Амура

Первый сезон сериала «Амура» 1 октября выходит на KION. Сюжет рассказывает о двух сестрах-близнецах — Анне и Надежде Вдовиных, роль которых исполнила Алена Михайлова. Девушки выросли в детском доме во Владивостоке. Решительная Анна всегда защищала сестру от неприятностей, но после совершеннолетия их пути разошлись. Анна посвятила себя спорту, а Надежда уехала в Японию. В один момент Анна получила тревожное сообщение от Надежды с просьбой о помощи. Сестра-спортсменка отправляется в Японию. Там ей приходится бороться с якудзе, чтобы освободить Надежду.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Мамонтенок вернется. Советский мультфильм «Мама для мамонтенка», на котором многие из нас выросли, получит продолжение. Сын повзрослевшего героя отправится из Африки на Север, чтобы найти настоящую маму своего отца. На пути ему встретятся разные опасности и проблемы.

Всех вылечит. В 2027 году в прокате появится новое прочтение произведений Корнея Чуковского «Айболит». Главного героя мультфильма озвучит Николай Дроздов. По сюжету, Айболит узнает от ручной обезьянки Чи-Чи, что в Африке среди животных началась эпидемия. Добрый доктор отправляется туда на воздушном шаре. Там вместе с Чи-Чи они узнают, что в проблеме виноват Разбойник Бармалей.

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