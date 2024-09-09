Кинокритик рассказал о моде на фильмы про отечественных музыкантов

Вышедший 6 сентября на экраны сериал «Комбинация» (16+) продолжил поднявшуюся в отечественном кино моду на фильмы о музыкальных группах. Летом вышла картина, посвящённая «Иванушкам» (16+), в октябре ожидается фильм о детище Сергея Жукова – группе «Руки вверх» (12+). С чем связано это поветрие? И чем объясняется, что многим фильмам о группах так и не удаётся добиться популярности в отличие от самих групп, про которые они сняты? Об этом мы поговорили с кинокритиком Вадимом ПОНОМАРЁВЫМ.

© кадр из фильма

Попали в кадр

– Почему, на ваш взгляд, режиссёры сегодня вдруг полюбили снимать фильмы про отечественных музыкантов?

– Новое – это всегда хорошо забытое старое. Фильмы про музыкантов и певцов начали активно снимать ещё в советское время. «Пришла и говорю» (12+) с Аллой Пугачёвой или «Душа» (0+) с Софией Ротару были вполне себе разлюли-малиной в смысле правды о реальной сценической работе. Но режиссёры напичкали их драматизмом, любовными интригами. И получилось если ещё не кино, но уж точно не пропагандистские агитки, которые тогда пачками снимали в формате «песня – рассказ артиста о посещении колхоза», «песня – рассказ о посещении завода». Даже «Неисправимый лгун» (0+) показывал Эдиту Пьеху как живого человека, а не телеистукана, хотя по жанру это было обычное звёздное камео.

Новая мода на байопики звёздных артистов началась, как обычно, на Западе. И главным фактором, конечно, стал байопик Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия» (18+). Фильм с Рами Малеком собрал больше миллиарда долларов при весьма скромном бюджете, большая часть которого, к тому же, ушла правообладателям песен. Почти параллельно скандально-успешно прошёл не байопик, но почти документари «Покидая Неверленд» (18+) про Майкла Джексона. Многим и у них, и у нас показалось, что это золотая жила. Начали снимать новые проекты…

На самом деле байопик – один из сложнейших жанров. Со стороны кажется, что собери все жёлтые слухи о звезде, наряди актёра похоже и дай ему спеть главные хиты, и успех фильму гарантирован. В жизни всё не так. Нужно согласие членов семьи (они сразу отметут всю желтизну), без их согласия в фильме не прозвучит ни одна песня…

А без песен и желтизны обычно получается скучнейшее, никому не интересное зрелище. Вот и крутятся режиссёры и продюсеры как ужи на сковородке, чтобы получилось хоть что-нибудь удобоваримое. И мало у кого получается.

В России на волне моды попробовали снять фильм про Пугачеву – всё закончилось уже на стадии сценария. Подумали про Киркорова – он отказался, ибо негоже о живом артисте байопики снимать. А помните фильм «Ландыш серебристый» (12+)? Он задумывался как фильм про одну конкретную артистку, но всё пошло не так.

Зато теперь выкрутились: в производство пошли сериалы про «Король и шут» (18+), «Песняры» (18+), Шаляпина, Анну Герман, Раневскую, Вертинского, Утёсова, Магомаева, Цоя, Ободзинского, Гурченко… И это не считая бесчисленных байопиков про военных, спортсменов и царей-государей.

– Какие фильмы про отечественных музыкантов можно считать удачными?

– Очень-очень мало, учитывая их мухоморную многочисленность. Безусловно, успешен про артистов только один байопик – «Король и шут» (18+). Именно из-за того, что вообще не похож на обычный байопик, он нагло идёт против всех правил: снят про абсолютно маргинальных панк-рокеров, снят в форме сказки и вообще ничего не скрывает из печального, а мог бы – сказка же. Это настолько против всех правил, даже голливудских, что вызывает уважение. К тому же молодое поколение, которое вообще ничего не знало про Горшка, вдруг увидело для себя новую ролевую модель, а там и постаревшие поклонники Горшка подтянули кассу. А песни «Короля и шута» неожиданно… возглавили все чарты.

С точки зрения музыкальной правдивости очень хорош сериал «Магомаев» (18+). Просто потому, что его консультировала строгая и не выносящая фальшь и любую неправду вдова Магомаева великая певица Тамара Синявская.

Правда, я не понял выбор Милоша Биковича в роли самого Магомаева – из-за этого фильм сильно недобрал в симпатиях целевой аудитории, а затем в кассе. Но всё, что касается музыки, там показано на диво честно и жизненно.

Ещё очень по-своему хорош фильм «Лето» (18+) про Цоя и Майка Науменко. Он просто очень хорош как романтическая комедия в духе шестидесятников и итальянской «новой волны». Его многие упрекают за расхождения с фактами и всё такое, но странно предъявлять это романтической комедии. Это как «Красотке» (18+) предъявлять статистику реальных браков между нью-йоркскими миллионерами и проститутками.

Мимо нот

– Какие фильмы являются откровенной неудачей и почему? Некоторые вот фильм про «Иванушек» к ним относят…

– Про «Песняров» не получилось, потому что создатели слишком уж углубились в особенности белорусской эстрады тех лет, в итоге многое переврали, а зрителю это показалось скучным. Они-то ждали про великие песни «Песняров», которые были не белорусскими, а всесоюзными шлягерами. Местечковость не сыграла. Анна Герман – превосходный исходный материал: не биография, а триллер: ожидание ареста в Узбекистане, бегство в Польшу, успех в Европе, вдруг перелом позвоночника в ДТП, восстановление, слёзы на первых аншлагах в СССР… Ну бери и снимай. А получилась вялая история о том, как невзрачная певица случайно добилась успеха, потом мучилась, потом опять мучилась, но уже с успехами. Ни напряжения, ни подлинной драмы.

Что касается фильма Про «Иванушек International», я увидел серьёзный просчёт. Они снимали про 2000‑е, но аудитория «Иванушек» тогда мечтала вырваться из этой эстетики, хотя бы в мечтах, а им показали именно её. Ну зачем ещё одно «Слово пацана» для поклонников модной электронной музыки?

– Насколько успех фильма зависит от группы, которой он посвящён, её хитов?

– Мне кажется, что успех байопика никак не связан с успехом фильма. Это уже доказано успехом фильма «Борат‑2» (16+) про совершенно вымышленного музыканта в США и сериала «Король и шут» (18+) у нас. Гораздо важнее, как креативно сериал задуман и насколько точно режиссёр воплощает эту невероятную идею на экране. А про кого снимать, совершенно неважно. Точно так же, как плашка «Основано на реальных событиях» никогда не коррелирует с успехом.

Музыкальная история

– Какие музыкальные группы, на ваш взгляд, действительно заслуживают байопиков?

– Ответ: любые. Мы можем не знать, историю какого именно барабанщика положили в основу сценария фильма «Одержимость» (18+), но от фильма невозможно ни на секунду оторваться. «Успех фильма зависит от трёх составляющих: сценария, сценария и сценария. Только не говорите этого сценаристам», – говорил Сидни Шелдон.

Хотя, безусловно, громкие имена музыкантов всегда притягивают публику. Маркетологам легче. Я точно посмотрел бы фильмы или сериалы про Пугачёву, Ротару, Лолиту (если бы она сыграла саму себя), Кобзона и кого-то из непафосных рокеров, вроде «Пикника» или «Несчастного случая». В ближайшее время ждём про «Иванушек International» и «Комбинацию».

– А о каких, по-вашему, не стоит и не стоило бы снимать? И почему, как ни крути, эти фильмы не пользуются бешеной популярностью зрителей, в отличие от самих хитов групп?

– Не знаю ни одного артиста, про которого не стоило бы снимать, если бы за дело взялся Тим Бёртон или хотя бы Жора Крыжовников.

А вот сравнивать успехи отдельного артиста и фильма про него я бы не стал. Очень уж разные это жанры. Артист достигает своего успеха, его кто-то любит или нет. Потом про него снимают фильм. Его смотрят и те, и другие, и третьи. Кто не любит – всегда найдёт повод для хейта. Кто любит – делятся пополам, кому кажется правдой или неправдой. Так что по умолчанию байопик точно не понравится большинству, чем понравится. Если в дело не вступят «третьи», которым фильм понравится просто потому, что это хороший фильм.