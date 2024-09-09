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Известный кинокритик рассказал о моде на фильмы про отечественных музыкантов

Вышедший 6 сентября на экраны сериал «Комбинация» (16+) продолжил поднявшуюся в отечественном кино моду на фильмы о музыкальных группах. Летом вышла картина, посвящённая «Иванушкам» (16+), в октябре ожидается фильм о детище Сергея Жукова – группе «Руки вверх» (12+). С чем связано это поветрие? И чем объясняется, что многим фильмам о группах так и не удаётся добиться популярности в отличие от самих групп, про которые они сняты? Об этом мы поговорили с кинокритиком Вадимом ПОНОМАРЁВЫМ.

Кинокритик рассказал о моде на фильмы про отечественных музыкантов
© кадр из фильма

Попали в кадр

– Почему, на ваш взгляд, режиссёры сегодня вдруг полюбили снимать фильмы про отечественных музыкантов?

– Новое – это всегда хорошо забытое старое. Фильмы про музыкантов и певцов начали активно снимать ещё в советское время. «Пришла и говорю» (12+) с Аллой Пугачёвой или «Душа» (0+) с Софией Ротару были вполне себе разлюли-малиной в смысле правды о реальной сценической работе. Но режиссёры напичкали их драматизмом, любовными интригами. И получилось если ещё не кино, но уж точно не пропагандистские агитки, которые тогда пачками снимали в формате «песня – рассказ артиста о посещении колхоза», «песня – рассказ о посещении завода». Даже «Неисправимый лгун» (0+) показывал Эдиту Пьеху как живого человека, а не телеистукана, хотя по жанру это было обычное звёздное камео.

Новая мода на байопики звёздных артистов началась, как обычно, на Западе. И главным фактором, конечно, стал байопик Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия» (18+). Фильм с Рами Малеком собрал больше миллиарда долларов при весьма скромном бюджете, большая часть которого, к тому же, ушла правообладателям песен. Почти параллельно скандально-успешно прошёл не байопик, но почти документари «Покидая Неверленд» (18+) про Майкла Джексона. Многим и у них, и у нас показалось, что это золотая жила. Начали снимать новые проекты…

На самом деле байопик – один из сложнейших жанров. Со стороны кажется, что собери все жёлтые слухи о звезде, наряди актёра похоже и дай ему спеть главные хиты, и успех фильму гарантирован. В жизни всё не так. Нужно согласие членов семьи (они сразу отметут всю желтизну), без их согласия в фильме не прозвучит ни одна песня…

А без песен и желтизны обычно получается скучнейшее, никому не интересное зрелище. Вот и крутятся режиссёры и продюсеры как ужи на сковородке, чтобы получилось хоть что-нибудь удобоваримое. И мало у кого получается.

В России на волне моды попробовали снять фильм про Пугачеву – всё закончилось уже на стадии сценария. Подумали про Киркорова – он отказался, ибо негоже о живом артисте байопики снимать. А помните фильм «Ландыш серебристый» (12+)? Он задумывался как фильм про одну конкретную артистку, но всё пошло не так.

Зато теперь выкрутились: в производство пошли сериалы про «Король и шут» (18+), «Песняры» (18+), Шаляпина, Анну Герман, Раневскую, Вертинского, Утёсова, Магомаева, Цоя, Ободзинского, Гурченко… И это не считая бесчисленных байопиков про военных, спортсменов и царей-государей.

– Какие фильмы про отечественных музыкантов можно считать удачными?

– Очень-очень мало, учитывая их мухоморную многочисленность. Безусловно, успешен про артистов только один байопик – «Король и шут» (18+). Именно из-за того, что вообще не похож на обычный байопик, он нагло идёт против всех правил: снят про абсолютно маргинальных панк-рокеров, снят в форме сказки и вообще ничего не скрывает из печального, а мог бы – сказка же. Это настолько против всех правил, даже голливудских, что вызывает уважение. К тому же молодое поколение, которое вообще ничего не знало про Горшка, вдруг увидело для себя новую ролевую модель, а там и постаревшие поклонники Горшка подтянули кассу. А песни «Короля и шута» неожиданно… возглавили все чарты.

С точки зрения музыкальной правдивости очень хорош сериал «Магомаев» (18+). Просто потому, что его консультировала строгая и не выносящая фальшь и любую неправду вдова Магомаева великая певица Тамара Синявская.

Правда, я не понял выбор Милоша Биковича в роли самого Магомаева – из-за этого фильм сильно недобрал в симпатиях целевой аудитории, а затем в кассе. Но всё, что касается музыки, там показано на диво честно и жизненно.

Ещё очень по-своему хорош фильм «Лето» (18+) про Цоя и Майка Науменко. Он просто очень хорош как романтическая комедия в духе шестидесятников и итальянской «новой волны». Его многие упрекают за расхождения с фактами и всё такое, но странно предъявлять это романтической комедии. Это как «Красотке» (18+) предъявлять статистику реальных браков между нью-йоркскими миллионерами и проститутками.

Мимо нот

– Какие фильмы являются откровенной неудачей и почему? Некоторые вот фильм про «Иванушек» к ним относят…

– Про «Песняров» не получилось, потому что создатели слишком уж углубились в особенности белорусской эстрады тех лет, в итоге многое переврали, а зрителю это показалось скучным. Они-то ждали про великие песни «Песняров», которые были не белорусскими, а всесоюзными шлягерами. Местечковость не сыграла. Анна Герман – превосходный исходный материал: не биография, а триллер: ожидание ареста в Узбекистане, бегство в Польшу, успех в Европе, вдруг перелом позвоночника в ДТП, восстановление, слёзы на первых аншлагах в СССР… Ну бери и снимай. А получилась вялая история о том, как невзрачная певица случайно добилась успеха, потом мучилась, потом опять мучилась, но уже с успехами. Ни напряжения, ни подлинной драмы.

Что касается фильма Про «Иванушек International», я увидел серьёзный просчёт. Они снимали про 2000‑е, но аудитория «Иванушек» тогда мечтала вырваться из этой эстетики, хотя бы в мечтах, а им показали именно её. Ну зачем ещё одно «Слово пацана» для поклонников модной электронной музыки?

– Насколько успех фильма зависит от группы, которой он посвящён, её хитов?

– Мне кажется, что успех байопика никак не связан с успехом фильма. Это уже доказано успехом фильма «Борат‑2» (16+) про совершенно вымышленного музыканта в США и сериала «Король и шут» (18+) у нас. Гораздо важнее, как креативно сериал задуман и насколько точно режиссёр воплощает эту невероятную идею на экране. А про кого снимать, совершенно неважно. Точно так же, как плашка «Основано на реальных событиях» никогда не коррелирует с успехом.

Музыкальная история

– Какие музыкальные группы, на ваш взгляд, действительно заслуживают байопиков?

– Ответ: любые. Мы можем не знать, историю какого именно барабанщика положили в основу сценария фильма «Одержимость» (18+), но от фильма невозможно ни на секунду оторваться. «Успех фильма зависит от трёх составляющих: сценария, сценария и сценария. Только не говорите этого сценаристам», – говорил Сидни Шелдон.

Хотя, безусловно, громкие имена музыкантов всегда притягивают публику. Маркетологам легче. Я точно посмотрел бы фильмы или сериалы про Пугачёву, Ротару, Лолиту (если бы она сыграла саму себя), Кобзона и кого-то из непафосных рокеров, вроде «Пикника» или «Несчастного случая». В ближайшее время ждём про «Иванушек International» и «Комбинацию».

– А о каких, по-вашему, не стоит и не стоило бы снимать? И почему, как ни крути, эти фильмы не пользуются бешеной популярностью зрителей, в отличие от самих хитов групп?

– Не знаю ни одного артиста, про которого не стоило бы снимать, если бы за дело взялся Тим Бёртон или хотя бы Жора Крыжовников.

А вот сравнивать успехи отдельного артиста и фильма про него я бы не стал. Очень уж разные это жанры. Артист достигает своего успеха, его кто-то любит или нет. Потом про него снимают фильм. Его смотрят и те, и другие, и третьи. Кто не любит – всегда найдёт повод для хейта. Кто любит – делятся пополам, кому кажется правдой или неправдой. Так что по умолчанию байопик точно не понравится большинству, чем понравится. Если в дело не вступят «третьи», которым фильм понравится просто потому, что это хороший фильм.

Фильмы и сериалы
Красотки
Красотка
Несчастный случай
Основано на реальных событиях
Покидая Неверленд
Богемская рапсодия
Душа
Одержимость
Лето
Майк Науменко
Рами Малек
Тамара Синявская
Анна Герман
Жора Крыжовников
Милош Бикович
Эдита Пьеха
Сергей Жуков
София Ротару
Алла Пугачева
Майкл Джексон
Тим Бертон