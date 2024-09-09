«Это невозможно воссоздать». Кейт Бланшетт — о нейросетях в кино

Тема искусственного интеллекта становится всё более важной для киноиндустрии. Вмешательство ИИ в работу сценаристов и других создателей контента тревожит многих представителей Голливуда — в том числе Кейт Бланшетт, звезду «Властелина колец» и других известных картин.

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На кинофестивале в Торонто актриса поддержала своих коллег по цеху, заявив, что очень гордится их стремлением к борьбе с нейросетями. Она также вспомнила забастовки актёров и сценаристов, которые прошли в 2023 году.

Я очень горжусь индустрией, которая объявила забастовку по поводу ИИ. Мы трудимся в передовой отрасли. И если вспомнить, до забастовки люди говорили об ИИ, но это были обычные разговоры. Я считаю, что очень важно обсуждать любую новую технологию. Нам следует быть очень осторожными, потому что инновации без воображения — очень и очень опасная вещь. В отношении ИИ я чувствую, что то, чего мы больше всего боимся, больше всего игнорируем и чаще всего откладываем на задний план, — это наша смертность. Мы знаем, что наше время ограничено, но ИИ никогда этого не поймёт. Он может подражать этому, но он не понимает этого глубокого экзистенциального страха, и он не понимает драгоценности каждого момента в своём клеточном составе, хотя клеточного состава у него может и не быть. Это невозможно воссоздать.

Ближайшим проектом Кейт Бланшетт станет сериал «Все совпадения неслучайны» для Apple TV+. Проект выйдет в стриминговом сервисе 11 октября, автором выступил Альфонсо Куарон, создатель «Гарри Поттера и Узника Азкабана», «Гравитации» и других популярных лент.