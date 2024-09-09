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Стартовал кастинг на главные роли в сериале «Гарри Поттер» — съёмки начнутся в апреле

В начале сентября компания Warner Bros. начала поиск исполнителей главных ролей в грядущем перезапуске «Гарри Поттера». Авторы шоу ищут актёров на роли Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер среди жителей Великобритании и Ирландии.

Стартовал кастинг на главные роли в сериале «Гарри Поттер»
© Чемпионат.com

Кандидатам должно быть от 9 до 11 лет на момент начала съёмок — они стартуют уже в апреле 2025 года. В Warner Bros. Все желающие могут подать заявку на официальном кастинговом сайте с помощью своего законного представителя и дождаться звонка от компании. В результате всё трио заключит долгосрочный контакт на постановку сразу семи сезонов сериала.

Премьера сериала «Гарри Поттер» состоится в 2026 году. Шоураннером проекта выступит сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а консультантом выступит создательница вселенной Джоан Роулинг.

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