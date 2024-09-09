На «Роза Хутор» открылся фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Третий фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" открылся на сочинском курорте "Роза Хутор". В рамках фестиваля крупнейшие российские платформы Start, Kion, Okko, "Кинопоиск", Premier, "Иви" и Wink.ru представят главные премьеры сезона 2024-2025 годов.

"Третий раз проходит фестиваль. Знаете, если первое свидание - это еще так-сяк, на втором ты присматриваешься, а третье - это уже кажется более-менее стабильными и серьезными отношениями", - пошутил со сцены председатель попечительского совета фестиваля "Новый сезон" в 2024 году, директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink.ru Александр Косарим.

В попечительский совет фестиваля также вошли креативный директор Kion Илья Бурец, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, генеральный продюсер и сооснователь Start Эдуард Илоян, заместитель генерального директора по контенту "Иви" Иван Гринин, директор по контенту бизнес-группы "Яндекс плюс фантех" Ольга Филипук, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Premier и видеохостинга Rutube Давид Кочаров, генеральный директор компании more.tv Дмитрий Гранов, а также продюсер и директор фестиваля Полина Зуева.

Открыла фестиваль премьера исторической драмы "Челюскин. Первые" режиссера Степана Коршунова производства Art Pictures Vision по заказу "НМГ-студии" при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Это история о том, как в 1934 году ледокол "Челюскин" отправился из Мурманска во Владивосток, чтобы впервые в истории за одну навигацию преодолеть Северный морской путь. Главные роли в проекте исполнили Глеб Калюжный и Стася Милославская.

"Наша картина - это история о любви, история о подвиге, о самоотверженности тех людей, которые 90 лет назад отправились за золотым руном, искать новую дорогу к восточным рубежам нашей Родины. И наша съемочная группа точно так же, как челюскинцы 90 лет назад, прошедшие два года сражалась со снегом, льдом, морозом, ветром. И прошла, мне кажется, практически такой же по сложности путь", - сказал режиссер, представляя проект.

Фильмы и сериалы в программе

"Потрясающая программа в этом году, надо отдельно сказать об этом. Все онлайн-кинотеатры выжали максимум из того, что можно было сделать", - сказал со сцены Косарим.

От онлайн-кинотеатра Wink в программу вошли три новых проекта, в числе которых научно-фантастический детектив "Подростки в космосе" и жизнеутверждающее драмеди "Между нами химия" с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым.

Онлайн-кинотеатр Kion представит два сериала, а также романтическую комедию "Море на двоих". Так, в сериале "Первый номер" с Евгением Цыгановым некогда успешный писатель перезапускает глянцевый журнал и собственную жизнь. Мистическая мелодрама "Танго на осколках" с Юлией Снигирь и Денисом Шведовым рассказывает про обретение женской внутренней свободы.

"Иви" в 2024 году привез на фестиваль проекты: "Чужие деньги", "Гостья" и "Встретимся вчера". Okko представит несколько сериалов, среди которых мистический триллер "Мы здесь, чтобы вам помочь" о подростке, который чудом выжил во время страшного пожара.

Платформа Start покажет на фестивале комедию "Знакомство родителей" и два сериала: драму "Дети перемен" о 1980-1990-х годах, тема которых сейчас вызывает интерес у зрителя, и сериал "Последний богатырь. Наследие" - продолжение "Последнего богатыря".

"Кинопоиск" покажет фильм Владимира Зинкевича "Где наши деньги?" и сериал "Красная Поляна" от команды во главе с режиссером "Беспринципных" Романом Прыгуновым. Платформа Premier представит сериалы "Подслушано в Рыбинске" режиссера Петра Тодоровского с Рузилем Минекаевым в главной роли, молодежный сериал "Жвачка" и социальную драму "Фарма" с призером Каннского кинофестиваля Марком Эйдельштейном в главной роли.

О фестивале

Третий фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" пройдет в 2024 году на курорте "Роза Хутор" в Сочи с 9 по 14 сентября.

В 2023 году фестиваль "Новый сезон" проходил на курорте "Роза Хутор" с 7 по 12 сентября. Картина режиссера Сергея Ильина "Страсти по Матвею" стала лучшим фильмом, а героем "Нового сезона" - исполнитель главной роли в этом фильме Денис Власенко. Героинями "Нового сезона" стали Виктория Исакова (фильм "Лунатики"), Мария Мацель (сериал "Черное облако") и Валери Зоидова, сыгравшая в фильме "Страсти по Матвею".

В номинации "Самый ожидаемый сериал" победу одержал сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана". Попечительский совет фестиваля также выбрал победителя в номинации "Открытие "Нового сезона" - приз получила Дарья Мороз. Она представила на фестивале сериал "Секс. До и после".