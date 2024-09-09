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На курорте "Роза Хутор" открылся фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон"

Третий фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" открылся на сочинском курорте "Роза Хутор". В рамках фестиваля крупнейшие российские платформы Start, Kion, Okko, "Кинопоиск", Premier, "Иви" и Wink.ru представят главные премьеры сезона 2024-2025 годов.

На «Роза Хутор» открылся фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
© РИА Новости
"Третий раз проходит фестиваль. Знаете, если первое свидание - это еще так-сяк, на втором ты присматриваешься, а третье - это уже кажется более-менее стабильными и серьезными отношениями", - пошутил со сцены председатель попечительского совета фестиваля "Новый сезон" в 2024 году, директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink.ru Александр Косарим.

В попечительский совет фестиваля также вошли креативный директор Kion Илья Бурец, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, генеральный продюсер и сооснователь Start Эдуард Илоян, заместитель генерального директора по контенту "Иви" Иван Гринин, директор по контенту бизнес-группы "Яндекс плюс фантех" Ольга Филипук, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Premier и видеохостинга Rutube Давид Кочаров, генеральный директор компании more.tv Дмитрий Гранов, а также продюсер и директор фестиваля Полина Зуева.

Открыла фестиваль премьера исторической драмы "Челюскин. Первые" режиссера Степана Коршунова производства Art Pictures Vision по заказу "НМГ-студии" при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Это история о том, как в 1934 году ледокол "Челюскин" отправился из Мурманска во Владивосток, чтобы впервые в истории за одну навигацию преодолеть Северный морской путь. Главные роли в проекте исполнили Глеб Калюжный и Стася Милославская.

"Наша картина - это история о любви, история о подвиге, о самоотверженности тех людей, которые 90 лет назад отправились за золотым руном, искать новую дорогу к восточным рубежам нашей Родины. И наша съемочная группа точно так же, как челюскинцы 90 лет назад, прошедшие два года сражалась со снегом, льдом, морозом, ветром. И прошла, мне кажется, практически такой же по сложности путь", - сказал режиссер, представляя проект.

Фильмы и сериалы в программе

"Потрясающая программа в этом году, надо отдельно сказать об этом. Все онлайн-кинотеатры выжали максимум из того, что можно было сделать", - сказал со сцены Косарим.

От онлайн-кинотеатра Wink в программу вошли три новых проекта, в числе которых научно-фантастический детектив "Подростки в космосе" и жизнеутверждающее драмеди "Между нами химия" с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым.

Онлайн-кинотеатр Kion представит два сериала, а также романтическую комедию "Море на двоих". Так, в сериале "Первый номер" с Евгением Цыгановым некогда успешный писатель перезапускает глянцевый журнал и собственную жизнь. Мистическая мелодрама "Танго на осколках" с Юлией Снигирь и Денисом Шведовым рассказывает про обретение женской внутренней свободы.

"Иви" в 2024 году привез на фестиваль проекты: "Чужие деньги", "Гостья" и "Встретимся вчера". Okko представит несколько сериалов, среди которых мистический триллер "Мы здесь, чтобы вам помочь" о подростке, который чудом выжил во время страшного пожара.

Платформа Start покажет на фестивале комедию "Знакомство родителей" и два сериала: драму "Дети перемен" о 1980-1990-х годах, тема которых сейчас вызывает интерес у зрителя, и сериал "Последний богатырь. Наследие" - продолжение "Последнего богатыря".

"Кинопоиск" покажет фильм Владимира Зинкевича "Где наши деньги?" и сериал "Красная Поляна" от команды во главе с режиссером "Беспринципных" Романом Прыгуновым. Платформа Premier представит сериалы "Подслушано в Рыбинске" режиссера Петра Тодоровского с Рузилем Минекаевым в главной роли, молодежный сериал "Жвачка" и социальную драму "Фарма" с призером Каннского кинофестиваля Марком Эйдельштейном в главной роли.

О фестивале

Третий фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" пройдет в 2024 году на курорте "Роза Хутор" в Сочи с 9 по 14 сентября.

В 2023 году фестиваль "Новый сезон" проходил на курорте "Роза Хутор" с 7 по 12 сентября. Картина режиссера Сергея Ильина "Страсти по Матвею" стала лучшим фильмом, а героем "Нового сезона" - исполнитель главной роли в этом фильме Денис Власенко. Героинями "Нового сезона" стали Виктория Исакова (фильм "Лунатики"), Мария Мацель (сериал "Черное облако") и Валери Зоидова, сыгравшая в фильме "Страсти по Матвею".

В номинации "Самый ожидаемый сериал" победу одержал сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана". Попечительский совет фестиваля также выбрал победителя в номинации "Открытие "Нового сезона" - приз получила Дарья Мороз. Она представила на фестивале сериал "Секс. До и после".

Фильмы и сериалы
Гостья
Последний богатырь
Марк Эйдельштейн
Денис Власенко
Ольга Филипук
Эдуард Илоян
Степан Коршунов
Стася Милославская
Глеб Калюжный
Полина Зуева
Дмитрий Гранов
Гавриил Гордеев
Роман Прыгунов
Никита Ефремов
Сергей Ильин
Петр Тодоровский
Виктория Исакова
Дарья Мороз
Жора Крыжовников
Юлия Снигирь
Евгений Цыганов
Денис Шведов
Институт развития интернета
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