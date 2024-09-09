Третий сезон турецкой драмы «Зимородок» покажут в России

Премьера третьего сезона популярного турецкого сериала «Зимородок» состоится в сентябре 2024 года в трех российских онлайн-кинотеатрах: IVI, Start и Okko. К своим ролям вернутся Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Берил Позам и другие актеры, а также к касту присоединится сразу несколько новых лиц. Сценарий третьего сезона создавала новая команда во главе с Зейнеп Бонче, известной по работе над сериалами «Дочь посла» и «Жар-птица». Создатели сериала в разговорах с журналистами намекали, что новая часть драмы начнется с временного скачка, и зрители увидят, как изменилась жизнь героев спустя несколько лет после событий второго сезона.

© кадр из фильма

По сюжету «Зимородка», красавец и ловелас Ферит (Демир) вырос в богатой семье и привык ни в чем себе не отказывать. Бесконечные вечеринки, новые подружки — вот обычные будни праздного юноши, который не заботится ни о будущем, ни о каких-то достижениях в жизни. Поведение Ферита огорчает его дедушку, уважаемого бизнесмена Халиса Агу. Он понимает, что должен взять судьбу избалованного внука в свои руки, и решает найти парню достойную невесту из родного города Антепа. Выбор падает на серьезную красавицу Сейран (Сарачоглу).

В течение двух сезонов Сейран и Ферит пережили непростые испытания, а их любовь прошла проверку на прочность. В это же время нешуточные страсти разгорались и в жизни других героев сериала: у сестры Сейран Суны и ее избранника Кайи, у друга и водителя Ферита Абидина, у бывшей девушки Ферита Пелин, а также у взрослого поколения дома Корханов — мамы Гюльгюн, папы Орхана, надменной невестки Халиса Аги Ифакат и многих других персонажей.

Дата премьеры третьего сезона будет объявлена позже.