Последний фильм с Кэрри Фишер «Вайлет в стране чудес» выйдет в России

Фильм-сказку «Вайлет в стране чудес» (Wonderwell) выпустит в российский прокат 26 сентября 2024 года кинокомпания Ten Letters. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в полнометражном режиссерском дебюте Влада Марсавина испонлини Кира Милуорд, Рита Ора, Нелл Тайгер Фри, Себастьян Крофт, Винсент Спано, Меган Доддс, Ллойд Оуэн и Кэрри Фишер, для которой эта картина стала последней работой в кино. Съемки начались более 10 лет назад, но из-за проблем с финансированием, особенно, на стадии постпродашкна работа затянулась, и в мировой прокат фильм вышел только летом 2023 года.

© кадр из фильма

Главная героиня Вайлет (Милуорд) живёт в Италии со своими родителями и старшей сестрой Саванной (Фри), которая успешно проходит модельный кастинг и становится новым лицом коллекции знаменитого дизайнера Яны (Ора). Чтобы у Саванны была возможность принять участие в тематической фотосессии, семья переезжает в небольшой средневековый городок, где Вайлет откровенно скучает. Прогулка по лесу оборачивается встречей с загадочной ведьмой Хейзел (Фишер), которая становится проводницей Вайлет в мир Изнанки. Девочке предстоит заглянуть в будущее, решить семейные проблемы и сказать своё слово в битве добра и зла.