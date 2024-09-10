Чем поразил второй сезон «Властелина колец: Кольца власти»

Самый дорогостоящий сериал в истории телевидения вернулся на Prime Video со вторым сезоном — «Властелин колец: Кольца власти» продолжает разворачивать историю Второй эпохи Средиземья, то есть событий, происходивших в фэнтезийной вселенной Джона Рональда Толкина за несколько тысяч лет до действия «Властелина колец» и «Хоббита». О том, удалось ли шоураннерам провести обещанную работу над ошибками, чем продолжение отличается от первого сезона и стоит ли его смотреть, рассказывает «Лента.ру».

© кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Оригинальное название: The Lord of the Rings: The Rings of Power

Жанр: фэнтези, приключения, драма, боевик

Шоураннеры: Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей

Производство: Amazon Studios, New Line Cinema Когда выйдет: 2024 год

Где смотреть: стриминговый сервис Prime Video

Сколько серий: 8

Когда вышел первый сезон: 2022 год

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.2

Рейтинг IMDb: 7.0

Основа: роман Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» и приложения к нему

В главных ролях: Морвет Кларк, Исмаэль Крус Кордова, Чарли Викерз, Маркелла Кавена и другие

Роковая гора пробудилась, подземный гномий город Мория сотрясается от подземных толчков, восточные земли, некогда плодородные, засыпаны слоем пепла, а эльфийские леса заполонили орки и черт еще пойми что. По всему Средиземью медленно пробуждается древнее зло — Саурон (Чарли Викерз) хоть и остался без союзников (даже орки не отреклись ради него от своего нового предводителя Адара) и умудрился попасть к сопернику в плен (тот, впрочем, так и не понял, что перед ним его кровный враг), но силы набирает все равно.

В темнице где-то в Мордоре Саурон не задерживается и вскоре бежит в эльфийские земли. Его главной целью становится создание кольца, которое должно помочь не только вернуть власть над орками, но и поработить гномов, эльфов и людей. Для этого плана Саурону необходима помощь эльфийского мастера-кузнеца Келебримбора (Чарльз Эдвардс), который уже когда-то пал жертвой его искушений. Галадриэль (Морвет Кларк) и Элронд (Роберт Арамайо) пытаются отыскать неуловимого врага, однако тот всегда оказывается на шаг впереди. Элронд сильно обеспокоен тем, что эльфийский король Гиль-Галад (Бенджамин Уокер) решается использовать уже выкованные Келебримбором кольца власти — все это может сыграть на руку Саурону, при помощи которого были созданы эти могущественные артефакты.

В это же время где-то в южных землях продолжают скитания безымянный волшебник (Дэниел Уэйман) и мохоног Нори (Маркелла Кавен). За ними начинают охоту слуги некоего темного чародея. А где-то близ Мордора с войском Адара продолжают борьбу эльф Арондир (Исмаэль Крус Кордова) и Исильдур (Максим Болдри).

Собственно, путь-дорога остается главным двигателем действия «Колец власти», герои которых постоянно куда-то идут. Сюжет оттого разворачивается совсем уж неспешно — сериал страдает от той же проблемы растянутого хронометража, не заполненного важными событиями (уже, к слову, замеченной критиками в другом крупном фэнтезийном сериале года, втором сезоне «Дома Дракона»). Новый «Властелин колец» настолько никуда не торопится, что пилотный эпизод открывает с 20-минутного флешбэка, рассказывающего о событиях, предшествовавших первому сезону.

Многие сюжетные линии выглядят совершенно необязательными — если за похождениями Саурона или хоббитов наблюдать более-менее интересно, то политические распри нуменорцев выглядят откровенным и скучным филлером

Впрочем, шоураннерам Джону Д. Пэйну и Патрику МакКэю удалось провести кое-какую работу над ошибками. Первое, что бросается в глаза, — исчезнувшая практически без следа сумасбродность Галадриэль, в первом сезоне ставшая причиной громкого недовольства некоторых зрителей. Однако теперь роль строптивого персонажа перешла к Элронду, который похищает кольца власти, ведет свой отряд в западню, невзирая на предупреждения, и делает много других иррациональных вещей — и не сказать что эта перетасовка хоть как-то повлияла на общее восприятие сюжета.

Но важно другое. «Кольца власти» значительно сбавили в пафосе, от которого герои в первом сезоне выглядели совсем уж бездушными. Вместо этого сериал уходит в чистое фэнтези — ближе к четвертому сезону сюжет начинает напоминать универсальное приключение из «Драконов и подземелий», в котором главные проблемы персонажей — выбрать тот или иной путь, найти слабое место у врага или проработать дальнейший план действий.

Хорошо это или плохо — вопрос вкуса (такой ход рассчитан скорее на отъявленных толкиенистов и поклонников других фэнтезийных саг), но новая часть шоу хотя бы не пытается мимикрировать под полнометражные блокбастеры

Проблема в том, что за всеми этими классическими приключениями мало раскрываются сами герои; их диалоги, органично сочетающиеся с толкиновским пафосным нарративом, выглядят искусственными (исключение составляет, быть может, эмоциональная семейная распря Дурина (Овайн Артур) со своим отцом).

Если фэнтези по мотивам работ Джорджа Р. Мартина пространство между ключевыми событиями заполняет диалогами и мелодраматическими разборками между персонажами, помогающими этих самых персонажей раскрыть, то «Кольца власти» предлагают именно эскапизм в максимально очищенную от иных жанров фэнтезийную вселенную. Это уже большой шаг в сторону от пафосных и дорогостоящих видеообоев для рабочего стола из первого сезона, на которые приятно посматривать на большом экране в высоком качестве, не отвлекаясь от какого-нибудь другого занятия. А вот поможет ли это сериалу в борьбе за звание главного фэнтези года, станет, вероятно, понятнее ближе к финалу сезона.

Второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» выходит на Amazon Prime Video