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Расписание выхода продолжения «Ворониных»: сериала «Костя — Вера»

9 сентября состоялась премьера «Костя — Вера» — продолжения «Ворониных», которое сосредоточится именно на семье Кости и Веры, тогда как остальные члены семьи Ворониных станут более второстепенными героями.

Расписание выхода продолжения «Ворониных»: сериала «Костя — Вера»
© Чемпионат.com

Первые три эпизода доступны уже сейчас, тогда как остальные серии будут выходить до 19 сентября.

Расписание выхода сериала «Костя — Вера»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 9 сентября
  • 2-я серия 9 сентября
  • 3-я серия 9 сентября
  • 4-я серия 10 сентября
  • 5-я серия 10 сентября
  • 6-я серия 11 сентября
  • 7-я серия 11 сентября
  • 8-я серия 12 сентября
  • 9-я серия 12 сентября
  • 10-я серия 16 сентября
  • 11-я серия 16 сентября
  • 12-я серия 17 сентября
  • 13-я серия 17 сентября
  • 14-я серия 18 сентября
  • 15-я серия 18 сентября
  • 16-я серия 19 сентября
  • 17-я серия 19 сентября

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