Расписание выхода продолжения «Ворониных»: сериала «Костя — Вера»
9 сентября состоялась премьера «Костя — Вера» — продолжения «Ворониных», которое сосредоточится именно на семье Кости и Веры, тогда как остальные члены семьи Ворониных станут более второстепенными героями.
Первые три эпизода доступны уже сейчас, тогда как остальные серии будут выходить до 19 сентября.
Расписание выхода сериала «Костя — Вера»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 9 сентября
- 2-я серия 9 сентября
- 3-я серия 9 сентября
- 4-я серия 10 сентября
- 5-я серия 10 сентября
- 6-я серия 11 сентября
- 7-я серия 11 сентября
- 8-я серия 12 сентября
- 9-я серия 12 сентября
- 10-я серия 16 сентября
- 11-я серия 16 сентября
- 12-я серия 17 сентября
- 13-я серия 17 сентября
- 14-я серия 18 сентября
- 15-я серия 18 сентября
- 16-я серия 19 сентября
- 17-я серия 19 сентября