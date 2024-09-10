На Ташкентском международном кинофестивале пройдут дни кино России

Дни кино России состоятся в рамках XVI Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который пройдет с 15 по 19 сентября. Об этом сообщила пресс-служба кинофестиваля.

Помимо российских фильмов, в программу фестиваля "Жемчужина Шелкового пути" вошли киноленты из Китая, Македонии, Таджикистана, Турции и Ирана, уточнила пресс-служба.

По ее данным, на кинофестивале представят 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов от мировых производителей, большая часть которых является победителями международных кинофестивалей и конкурсов. Гостями мероприятия станут такие звезды мирового кино, как Такеши Китано, Арманд Ассанте, Бурак Озчевит, Сергей Безруков и другие. В рамках кинофестиваля пройдет день открытых дверей Ташкентского филиала ВГИК.

Ташкентский международный кинофестиваль - ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в формате "фестиваль фестивалей". Он основан в 1958 году как Международный фестиваль стран Азии и Африки. С 1976 года - Международный фестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки. По этим названием кинофестиваль просуществовал до 1988 года. После обретения Узбекистаном независимости дважды (1992 и 1997 годы) проходил как Международный ташкентский кинофестиваль. В 2021 году был возрожден под названием Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути". Ежегодно проводится в столице Узбекистана во втором полугодии.