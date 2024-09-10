Брендан Глисон присоединился к сериалу «Человек-паук Нуар»

Сериал «Человек-паук Нуар» от Amazon нашел того, кто будет играть злодея. По данным Variety, роль антагониста досталась Брендану Глисону, но кого именно он воплотит, не сообщается.

Глисон будет сниматься вместе с Николасом Кейджем, который исполнит главную роль. Среди других актеров заявлены Ламорн Моррис, Абрахам Попула и Ли Цзюнь Ли. Сериал выйдет сначала на канале MGM+, а затем станет доступен на стриминге Prime Video.

Сюжет расскажет о постаревшем частном детективе (Кейдж), который ведет дела в Нью-Йорке 1930-х годов и вынужден столкнуться с призраками своего прошлого, когда был единственным супергероем города.

Сериал «Человек-паук Нуар» создается под руководством Орена Узила и Стива Лайтфута, которые также выступят в качестве шоураннеров и исполнительных продюсеров. Среди продюсеров значатся Фил Лорд, Крис Миллер и Эми Паскаль, которые ранее работали над фильмом «Человек-паук: Через вселенные».