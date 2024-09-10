Опубликована программа кинофестиваля Beat Weekend в Нижнем Новгороде

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend пройдет в Нижнем Новгороде с 12 по 22 сентября. Кинопоказы пройдут на трех площадках — в «Орленке», «Рекорде» и «Синема парк Фантастика». 18+

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Фестиваль откроет главный хит летнего Beat Film Festival, картина «Мишель Гондри: DIY» (18+) — трогательная биография автора лучших клипов Бьорк, White Stripes и Daft Punk и режиссера оскаровского «Вечного сияния чистого разума». Всего в рамках Beat Weekend запланировано более 20 кинопоказов.

В рамках параллельной программы 12 сентября состоится вечеринка-открытие после премьерного показа фильма «Мишель Гондри: DIY». После просмотра кино «Бонни» 13 сентября зрители смогут посетить воркшоп «Путь к успеху: короткий мастер-класс по управлению собственной популярностью», а после показа «Двадцати лет со Смешариками» 14 сентября — слепить тарелки с цитатами героев в гончарной мастерской.

Также 14 сентября в «Рекорде» CEO креативного агентства Narrators Артем Мещеряков проведет лекцию «Текст — это сложно. Всем правит визуал (нет)» после показа фильма «Мишель Гондри: DIY» и поделится опытом экспериментов в видео и создании концепций.

День показа «Бег — это свобода» зрители смогут начать с приуроченной к фильму утренней пробежки. Специальная подготовка не потребуется. Вечером того же дня нижегородская пост- панк группа «Июльские дни» представит в «Рекорде» фильм о первом коллективе знаменитого музыканта Ника Кейва.

16 сентября после фильма «СЕО будущего» зрители смогут стать участниками открытого интервью с сооснователем и генеральным директором компании dreamlaser Андреем Тубольцевым.

18 сентября после показа «Без фильтров» фотографы Илья Большаков и Анастасия Макарычева обсудят документальное фото, а 19 сентября после фильма «Colette, любовь моя» пройдет беседа о локальной моде и концепт-сторах.