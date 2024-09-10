Почему остановили производство «Благих знамений»

Стриминг Prime Video приостановил производство третьего и последнего сезона сериала «Благие знамения». Решение было принято спустя два месяца после того, как создатель шоу и шоураннер Нил Гейман был обвинен в сексуальных домогательствах несколькими женщинами.

© кадр из сериала «Благие знамения»

Сериал, в котором главные роли исполняют Майкл Шин и Дэвид Теннант, рассказывает о дружбе ангела и демона. Съемки должны были начаться в Шотландии, но стриминговая платформа решила приостановить процесс, чтобы разобраться в ситуации и выработать дальнейшие шаги.

Нил Гейман был обвинен в сексуальном насилии в отношении 18-летней девушки в 2003 году и 23-летней женщины в 2022-м. Писатель отвергает обвинения, утверждая, что все происходившее между ним и обвинительницами, было добровольным. На фоне этих обвинений в Новой Зеландии, где якобы случился один из инцидентов, начато полицейское расследование.

«Благие знамения» — это экранизация одноименного романа 1990 года, написанного Нилом Гейманом в соавторстве с Терри Пратчеттом, вышедшая в 2019 году. Изначально задумывавшийся как мини-сериал, проект получил второй сезон благодаря своей популярности. Сценарий был основан на идее, которую Гейман обсуждал с Пратчеттом до его смерти в 2015 году. После завершения второго сезона на клиффхэнгере, сериал был продлен на третий и последний сезон.

Это уже не первая адаптация произведений Геймана, которая сталкивается с проблемами на фоне обвинений. На прошлой неделе стало известно, что работа над полнометражной экранизацией книги «История с кладбищем» также была приостановлена Disney.