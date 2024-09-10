Второй сезон «Короля Талсы»: дата выхода и сюжет сериала

В сентябре 2024 года состоится премьера второго сезона сериала «Король Талсы» — криминального драмеди с легендарным Сильвестром Сталлоне в главной роли. По сюжету, престарелый мафиози выходит из тюрьмы и отправляется в провинциальный город Талса, чтобы построить там свою криминальную империю. «Лента.ру» напоминает, чем закончился первый сезон «Короля Талсы», раскрывает дату выхода всех серий, детали сюжета и актерский состав продолжения.

© кадр из сериала «Король Талсы»

«Король Талсы», 2-й сезон: главное

Оригинальное название: Tulsa King

Жанр: криминальная драма, комедия

Шоураннер: Тейлор Шеридан

Производство: стриминговый сервис Paramount+

Когда выйдет: 2024 год

Количество серий: 10

Длительность одной серии: 40 минут

Когда вышел первый сезон: 2022 год

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6

Рейтинг IMDb: 8.0

В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Андреа Сэвадж, Мартин Старр, Джей Уилл и другие

Дата выхода

В 2023 году производство второго сезона «Короля Талсы» задержали голливудские забастовки — из-за этого студия Paramount долгое время не могла определиться со сроками премьеры.

Весной 2024 года стало известно, что зрители увидят продолжение криминальной драмы в начале осени. В итоге точную дату выхода раскрыли в дебютном тизер-трейлере второго сезона — видеоролик был опубликован на YouTube-канале Paramount Plus 26 июня 2024 года.

Первый эпизод второго сезона «Короля Талсы» выйдет 15 сентября 2024 года

По данным портала IMDb, продолжение сериала будет состоять из 10 серий. Новые эпизоды будут выходить на стриминговом сервисе Paramount+ каждую неделю — завершится второй сезон шоу 17 ноября. Длительность каждой серии, как и в первом сезоне, будет составлять 40 минут.

Сюжет

В центре сюжета шоу — мафиози Дуайт Манфреди (Сильвестр Сталлоне) по прозвищу Генерал, который вышел на свободу после 25 лет тюремного заключения. Гангстер вернулся в Нью-Йорк, чтобы вновь влиться в криминальный мир. Однако боссы заявили престарелому мафиози, что в Нью-Йорке ему нет места — по их поручению Манфреди отправился в тихий городок Талсы в Оклахоме.

К концу первого сезона Манфреди обзавелся полезными связями в Талсе и даже успел собрать банду единомышленников

Параллельно с криминальной деятельностью гангстер налаживал личную жизнь — он начал встречаться со Стейси Бил (Андреа Сэвадж), которая в прошлом боролась с организованной преступностью.

Чем закончился первый сезон «Короля Талсы» На протяжении всего сезона Манфреди конфликтовал с Каоланом Уолтрипом (Ричи Костер) — главой Банды байкеров, которые захватили власть в Талсе. В ходе перестрелки Дуайт лишил соперника жизни и закрепил за собой звание криминального босса города. Через три месяца после этого Дуайт проводил время со своей дочерью Тиной (Татьяна Заппардино) и внуками и собирался открыть собственный ресторан-казино. На вечеринке по случаю открытия Манфреди арестовали агенты {{ATF|ATF|Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) — организация, которая следит за оборотом алкоголя, наркотиков, табака и оружия.}}. Оказалось, что Стейси пошла на сделку с правоохранителями, чтобы вернуть себе работу в бюро. В итоге Манфреди обвинили в подкупе — теперь мафиози вновь грозит внушительный тюремный срок.

Во втором сезоне Дуайт Манфреди будет решать проблемы с законом, а также попытается вернуть контроль над своим новым бизнесом. Престарелому мафиози предстоят новые стычки с преступными группировками Талсы.

Возможно, гангстеру придется разбираться и с нью-йоркской мафией — новому криминальному боссу Нью-Йорка Чики Инверницци (Доменик Ломбардоцци) Манфреди явно не по душе.

Производство

Студия Paramount продлила сериал на второй сезон 30 ноября 2022 года — всего через две недели после выхода самого первого эпизода. Премьерную серию «Короля Талсы» посмотрели больше 3,7 миллиона человек — по этому показателю шоу обогнало даже «Дом Дракона» от HBO.

К работе над продолжением «Короля Талсы» вернулись сценаристы Теренс Уитнер и Тейлор Шеридан. Уинтер — один из создателей «Сопрано», культового криминального сериала, который считается одним из лучших ТВ-шоу в истории. Он был шоураннером первого сезона «Короля Талсы», однако решил не возвращаться на эту должность в продолжении сериала. Вместо этого он занял пост ведущего сценариста и исполнительного продюсера проекта.

Шоураннер второго сезона «Короля Талсы» — Тейлор Шеридан, который ранее работал над брутальным «Йеллоустоном»

На производство второго сезона повлияли забастовки Гильдий актеров и сценаристов США. В феврале 2023-го актер Мартин Старр (играет Бодхи, главного помощника гангстера Манфреди) признался, что работа над сценарием продолжения еще не стартовала, но добавил, что с нетерпением ждет, когда это случится.

Съемки второго сезона «Короля Талсы» официально стартовали 1 апреля 2024 года — Сильвестр Сталлоне рассказал об этом в официальный соцсетях Paramount+.

«Вы не представляете, что вас ждет. Поверьте мне», — Сильвестр Сталлоне актер, исполнитель главной роли в сериале «Король Талсы».

Первый тизер второго сезона появился на YouTube-канале студии в июне 2024-го, а полноценный трейлер был опубликован 15 августа. «Уже жду новостей о том, что Paramount работает над третьим сезоном. Я знаю, что это шоу будет шикарным», — поделился впечатлениям один из комментаторов.

Кстати, создатели «Короля Талсы» уже планируют создать целую сериальную вселенную на основе шоу. После финала первого сезона в Paramount заговорили о том, что историю Дуайта Манфреди могут расширить приквелы и спин-оффы.

Актерский состав

Второй сезон «Короля Талсы» станет прямым продолжением первой части шоу — а значит, зрители вновь признавался, что в этом сериале играет самого себя.

Какие актеры сыграют во втором сезоне «Короля Талсы»