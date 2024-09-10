Стартовали съемки фильма «Туда» с Ириной Старшенбаум: первые кадры

Компания Bazelevs объявила о старте производства романтического фильма «Туда». Съёмки продлятся несколько месяцев, а премьера ленты состоится в 2025 году, в том числе в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

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Фильм «Туда» расскажет историю Веры — актрисы с оптимистичным взглядом на жизнь, которая отправляется в незапланированное путешествие из Москвы в Уфу на такси. За рулём автомобиля оказывается молчаливый Вадим, а их путь становится полным неожиданных встреч, открытий и трансформаций.

Главные роли в проекте сыграют Ирина Старшенбаум («Триггер») и Пётр Федоров («Перевал Дятлова»), режиссёром выступит Иван Петухов («Сёстры»). Bazelevs также показала кадры со съёмок ленты, на которых можно увидеть главных героев.

Первые кадры со съёмок фильма «Туда»