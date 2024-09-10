Фильм «Битлджус 2» выйдет в кинотеатрах России 14 сентября

6 сентября состоялась мировая премьера фильма «Битлджус Битлджус» — продолжения знаменитой хоррор-комедии Тима Бёртона. К сожалению, лента так и не добралась до России из-за ухода компании Warner Bros. из страны.

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Тем временем российские кинотеатры уже готовятся к неофициальной премьере картины. Как сообщают источники издания Cinemaplex, премьера «Битлджуса 2» в России состоится 14 сентября. Ленту можно будет посмотреть в стране с дубляжом для стран СНГ.

События «Битлджуса 2» разворачиваются спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид. Главные роли в фильме сыграли Вайнона Райдер, Дженна Ортега и Майкл Китон — за первые выходные лента уже более $ 100 млн.