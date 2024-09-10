Что известно о сериале «Костя — Вера»

У него больше общего с «Букиными», чем с «Папиными дочками».

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9 сентября состоялась премьера продолжения «Ворониных» — сериала «Костя — Вера». Мы уже посмотрели первые три эпизода и готовы поделиться первыми впечатлениями.

«Костя — Вера»: где смотреть?

Сериал доступен в онлайн-кинотеатрах Okko, СТС и «Кинопоиск». В первом сезоне 17 серий, а финальный эпизод появится 19 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале СТС. Права на видео принадлежат СТС.

О чём «Костя — Вера»

После финала «Ворониных» Костя и Вера переезжают в отдельную квартиру с новым ремонтом, после чего и стартуют события нового шоу. Дети повзрослели, а одной из ключевых сюжетных линий станут отношения Маши и её парня Серёжи, который по стечению обстоятельств будет жить вместе с Ворониными.

Так выглядит основа сериала «Костя — Вера».

Пока впечатления смешанные

Впечатления от «Кости — Веры» пока смешанные. С одной стороны, практически все достоинства «Ворониных» никуда не делись. Если в первой серии актёры будто бы играют пародии на самих себя, то уже ко второму эпизоду они возвращаются к прежнему темпу и явно вспоминают свои сильные стороны.

Большой вопрос касается того, насколько хватит запала сценаристов и интереса самих актёров — в первых эпизодах пока идут протоптанными дорогами, вспоминая об основных тропах героев и их отношениях: Галина Ивановна всё также нянчится с Костей, Лёня всё также надеется получить хотя бы часть внимания матери, и так далее.

Правда, практически вся комедия сначала строится на абсолютной безалаберности Кости, за которой вроде бы смешно следить со стороны, однако стоит задуматься над происходящим и становится немного не по себе. Взрослый мужчина и отец двух людей может подвергать жизнь своей жены опасности по абсолютно глупым причинам — и в шоу этому вообще не уделяют внимание, а персонаж получает самое лёгкое прощение, чтобы к следующему эпизоду всё вернулось к статус-кво.

Создатели не стали брать на роль Николая Воронина другого актёра, но про него не раз упоминают в первом эпизоде, а также в конце посвящают эпизод памяти Бориса Клюева — исполнителя роли в «Ворониных».

За саркастический тон в новом сериале, кстати, отвечает младшая дочь — Люся. Правда, в первых сериях девочка редко появляется, но среди всей семьи она кажется самой взрослой и сознательной, будто бы показывая потенциальную точку зрения зрителей.

В «Косте — Вере» удивительным образом остались артефакты «Ворониных»: закадровые хлопки и смешки кажутся абсолютно абсурдными и совершенно неуместными. Причём логика их появления совершенно непонятна: в кадре просто появляется случайный персонаж, абсолютно никому не известный, и внезапно звучат громкие хлопки… зачем? В целом в 2024 году странно выпускать сериал, который продолжает держаться на закадровом смехе. Без него новинка стала бы сразу восприниматься намного лучше.

«Костя — Вера»: стоит смотреть?

В целом «Костя — Вера» больше всего напоминает «Букиных» (продолжение «Счастливы вместе»): это сериал старой эпохи с современной картинкой. Пока сложно сказать, насколько удачно он себя покажет. Хочется видеть больше смелых решений в концепции сериала, ставку на эволюцию и выход из зоны комфорта.

Удивительно, что после чрезвычайно успешного продолжения «Папиных дочек», где не побоялись пойти вперёд и сделать более взрослое повествование без попытки воссоздать прежний сериал, СТС возвращается именно с «Костей — Верой», где как раз пытаются просто сделать новый сезон «Ворониных».

По первым эпизодам попытка скорее неудачная: хоть старые тропы местами работают, а актёры явно комфортно чувствуют себя в знакомых образах, но от сериала хочется видеть чего-то нового — на одной ностальгии долго играть вряд ли получится.