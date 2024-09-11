Прошел второй день фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Второй день фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» начался с панельной дискуссии «Цена вопроса»: обсуждали стоимость производства контента. Если резюмировать, то за последние три года бюджет вырос в два раза: 30 минут сериала сегодня стоят в районе 27-32 млн рублей.

После показали три сериала и один полный метр. И, как по мне, все проекты достойные, проходных работ нет. Начался смотр с сериала «Подслушано в Рыбинске». Главный герой — 50-летний журналист провинциальной газеты «Волжский вестник» Юра — явно устал от своей жизни. Он живет в убогой квартирке, любит выпить, с женой и дочкой связь давно потеряна, на работе по темам — тоска. Но однажды он теряет сознание и… начинает видеть убийства, которые произойдут вечером. И так каждый день. Что делать с этим даром, ему непонятно. Так еще и навязался четкий пацан с района Сашка Ширмик. В главных ролях — Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев. Дуэт у них получился искренне смешной.

Сериал очень живой, с классными диалогами и сценами. По словам режиссера Петра Тодоровского, зацепил его именно сценарий, написанный автором «Капельника» Иваном Барановым:

«Вообще, он планировал писать на полном серьезе триллер про маньяка. Но я обратил внимание на то, как он шутит, какие легкие, остроумные и парадоксальные диалоги. Я сказал: «Вань, давай мы не будем претендовать на славу сериала «Фишер» и используем твои сильные стороны». Мы договорились, что в каждой сцене будет или какая-то шутка, или хотя бы какая-то ситуация, которая бы создавала ироническую интонацию. Какими бы нелепыми и глуповатыми они ни были, мы любим наших героев за искренность, за юмор и за внутреннюю честность», — Петр Тодоровский, режиссер.

Сериал «Гостья» с Ириной Пеговой и Дашей Верещагиной в главных ролях — жизненная в бытовом в плане драмеди. 47-летняя женщина, у которой жизнь плавно катится под откос, встречается с особенной, словно не от мира сего 18-летней девушкой. Параллельно расследуется дело убитого на даче астрофизика, у которого вроде как есть дочь, но кто она — никто не знает.

Среди ожидаемых многими — драма «Аутсорс». Очень сильный проект режиссера Душана Глигорова. Действие происходит в городе Елизово на Камчатке в 1996 году. В тюрьме, где сидят на пожизненном и ожидают смертной казни осужденные, появляется новый сотрудник — Костя (Иван Янковский). На своих коллег он не похож — уж больно человечный. Но на справедливость у него взгляд особый. Почему приводить в исполнение смертный приговор должны те, кому преступники ничего не сделали? Ведь эти полномочия можно делегировать — отдать на аутсорс тем, чьи близкие и родственники от их рук были зверски убиты. К тому же некоторые из них готовы заплатить за это большие деньги. Но правильно ли это?

Поначалу работать над картиной было эмоционально тяжело, рассказывает актер Эльдар Калимулин, который играет роль одного из исполнителей приговора:

— У классного кино есть такая тенденция: не ты его делаешь, а оно тебя. Ты начинаешь, а потом материал тебя куда-то тащит. Тут тоже было так. Правда, мы начали с тюрьмы, мы десять дней снимали тюрьму, в холоде. И мы вроде сперва «э-ге-гей», а на десятый день все просто поникли, устали, потому что как-то это начало давить. И потихоньку это додавило до какого-то правильного состояния. — И пару слов о вашем герое. — Это Саша Рыбкин. Он часто встает перед выбором, но у него нет возможности нести ответственность за себя и свою жизнь. Он ведомый человек, он живет не свою жизнь. И поэтому он нехороший человек, хотя и очень хочет им быть.

Последним показали полный метр «Море на двоих» — легкий и добрый ромком режиссера Владимира Рудака. Легкомысленный парень, окончивший соцфак, работает в социальном центре для людей с ограниченными возможностями. Он хочет поскорее получить рекомендацию и уехать в Москву строить карьеру. Но в центре он встречается со спортсменкой, передвигающейся на инвалидной коляске, ее он должен сопроводить на соревнования. И без спойлеров понятно, чем эта история закончится.