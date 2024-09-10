Фильм "Тур с Иванушками" едет в Берлин

Сегодня, 10 сентября, Русский дом в Берлине покажет полнометражный фильм при участии солистов легендарной группы "Иванушки International" "Тур с Иванушками" производства кинокомпании Monumental Vision. Показ состоится в 19:00 по адресу Friedrichstrasse 176-179. Фильм будет показан на русском языке с немецкими субтитрами.

Гостям Русского дома картину представят режиссёр фильма Марк Горобец, актриса Анна Пескова, продюсеры Дмитрий Пристансков, Сергей Грибков и Полина Шлихт, а также кинообозреватель "Российской газеты", автор этих строк Сусанна Альперина (она отбирает авторскую программу - показы в Русском доме в Берлине проходят раз в месяц, уже были показаны такие картины, как "Длительные свидания", "Панические атаки", "Мастер и Маргарита" и другие). Продюсеры придут представить фильм лично, остальные записывают видеообращения, которые выводят на большой экран для берлинских зрителей.

Кинотеатр Русского дома представляет лучшие новинки российского кинематографа раз в неделю. В этот раз выбор пал на музыкальную комедию о приключениях трёх подруг, которые отправились на машине по югу России, чтобы отвлечься от проблем взрослой жизни и осуществить детскую мечту - встретиться с группой "Иванушки International". Главные роли в картине исполнили Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева и Александрина Олексюк. Также в комедии сыграли Татьяна Догилева, Роман Курцын, Роман Маякин, Владимир Сычев, Андрей Рожков, Валентина Мазунина и солисты группы "Иванушки International" Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко.

В российский прокат музыкальная комедия вышла 20 июня и стала одним из главных релизов не только в кинопрокате, но и в онлайне, став наиболее популярной среди пользователей сразу четырёх российских видеосервисов - KION, Иви, Okko и Wink. В конце августа "Тур с Иванушками" вышел и в международный прокат. Первыми картину за границей увидели зрители из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, переговоры о продаже международных прав идут с партнёрами из Индии, стран Латинской Америки и Сербии.

"Тур с Иванушками" - продюсерская работа Михаэля Шлихта ("Сталинград", "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Союз Спасения", франшиза "Самый лучший фильм"), Дмитрия Пристанскова ("Лётчик", "Немая жизнь: История женщины в черном, "Имморталист"), Сергея Грибкова ("Личный номер", "Дом солнца", "Даже не думай") и Игоря Мишина ("Овсянки", "Измены", "Полицейский с Рублевки").

Полина Шлихт, продюсер, комментирует: "Я, будучи наполовину немкой и наполовину русской, с большим трепетом отношусь к предстоящему показу в Русском доме. Последние два года были очень сложными и кризисными для проката российского кино в Европе, и мы рады, что нас отобрали для показа в Русском доме. Берлин - это город, где я родилась. В то же время наша компания Monumental Vision находится в Москве. То, что фильм будет показан в Берлине, для меня большая честь и радость. Мы будем показывать с субтитрами на немецком, и поэтому ждем в зале в том числе и немецкоговорящую аудиторию. Я уже пригласила своих друзей и родных посетить это мероприятие. Особенно люблю в Русском доме кафе, где можно посидеть до или после фильма, поделиться впечатлениями".

Павел Извольский, директор Русского дома в Берлине говорит следующее: "В нашем кинотеатре мы с гордостью представляем современное и актуальное российское кино берлинской публике. Нам особенно приятно, что фильм "Тур с Иванушками" стал частью нашей сентябрьской программы. Это не просто комедия и увлекательное роуд-муви, но и яркое отражение популярной культуры. Благодаря таким фильмам немецкая аудитория (а мы показываем фильм с немецкими субтитрами) может легко погрузиться в колорит российской жизни, лучше узнать Россию и понять, что во многом мы схожи: в отношениях между людьми, в вопросах взаимодействия поколений, в наших стремлениях к счастью и самореализации, а также в поисках смысла в повседневной жизни и умении находить радость в простых вещах".