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Фильм "Тур с Иванушками" едет в Берлин

Сегодня, 10 сентября, Русский дом в Берлине покажет полнометражный фильм при участии солистов легендарной группы "Иванушки International" "Тур с Иванушками" производства кинокомпании Monumental Vision. Показ состоится в 19:00 по адресу Friedrichstrasse 176-179. Фильм будет показан на русском языке с немецкими субтитрами.

Фильм "Тур с Иванушками" едет в Берлин
© Российская Газета

Гостям Русского дома картину представят режиссёр фильма Марк Горобец, актриса Анна Пескова, продюсеры Дмитрий Пристансков, Сергей Грибков и Полина Шлихт, а также кинообозреватель "Российской газеты", автор этих строк Сусанна Альперина (она отбирает авторскую программу - показы в Русском доме в Берлине проходят раз в месяц, уже были показаны такие картины, как "Длительные свидания", "Панические атаки", "Мастер и Маргарита" и другие). Продюсеры придут представить фильм лично, остальные записывают видеообращения, которые выводят на большой экран для берлинских зрителей.

Кинотеатр Русского дома представляет лучшие новинки российского кинематографа раз в неделю. В этот раз выбор пал на музыкальную комедию о приключениях трёх подруг, которые отправились на машине по югу России, чтобы отвлечься от проблем взрослой жизни и осуществить детскую мечту - встретиться с группой "Иванушки International". Главные роли в картине исполнили Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева и Александрина Олексюк. Также в комедии сыграли Татьяна Догилева, Роман Курцын, Роман Маякин, Владимир Сычев, Андрей Рожков, Валентина Мазунина и солисты группы "Иванушки International" Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко.

В российский прокат музыкальная комедия вышла 20 июня и стала одним из главных релизов не только в кинопрокате, но и в онлайне, став наиболее популярной среди пользователей сразу четырёх российских видеосервисов - KION, Иви, Okko и Wink. В конце августа "Тур с Иванушками" вышел и в международный прокат. Первыми картину за границей увидели зрители из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, переговоры о продаже международных прав идут с партнёрами из Индии, стран Латинской Америки и Сербии.

"Тур с Иванушками" - продюсерская работа Михаэля Шлихта ("Сталинград", "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Союз Спасения", франшиза "Самый лучший фильм"), Дмитрия Пристанскова ("Лётчик", "Немая жизнь: История женщины в черном, "Имморталист"), Сергея Грибкова ("Личный номер", "Дом солнца", "Даже не думай") и Игоря Мишина ("Овсянки", "Измены", "Полицейский с Рублевки").

Полина Шлихт, продюсер, комментирует: "Я, будучи наполовину немкой и наполовину русской, с большим трепетом отношусь к предстоящему показу в Русском доме. Последние два года были очень сложными и кризисными для проката российского кино в Европе, и мы рады, что нас отобрали для показа в Русском доме. Берлин - это город, где я родилась. В то же время наша компания Monumental Vision находится в Москве. То, что фильм будет показан в Берлине, для меня большая честь и радость. Мы будем показывать с субтитрами на немецком, и поэтому ждем в зале в том числе и немецкоговорящую аудиторию. Я уже пригласила своих друзей и родных посетить это мероприятие. Особенно люблю в Русском доме кафе, где можно посидеть до или после фильма, поделиться впечатлениями".

Павел Извольский, директор Русского дома в Берлине говорит следующее: "В нашем кинотеатре мы с гордостью представляем современное и актуальное российское кино берлинской публике. Нам особенно приятно, что фильм "Тур с Иванушками" стал частью нашей сентябрьской программы. Это не просто комедия и увлекательное роуд-муви, но и яркое отражение популярной культуры. Благодаря таким фильмам немецкая аудитория (а мы показываем фильм с немецкими субтитрами) может легко погрузиться в колорит российской жизни, лучше узнать Россию и понять, что во многом мы схожи: в отношениях между людьми, в вопросах взаимодействия поколений, в наших стремлениях к счастью и самореализации, а также в поисках смысла в повседневной жизни и умении находить радость в простых вещах".

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Овсянки
Измена
Сталинград
Сусанна Альперина
Михаэль Шлихт
Ольга Сухарева
Сергей Грибков
Кирилл Туриченко
Роман Курцын
Дмитрий Пристансков
Анна Пескова
Роман Маякин
Агата Муцениеце
Марк Горобец
Игорь Мишин
Татьяна Догилева
Валентина Мазунина
Кирилл Андреев
Владимир Сычев
Андрей Рожков