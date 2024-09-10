Сыграть в новом фильме «Буратино» может каждый желающий

Начались съемки сказки "Буратино" по мотивам любимой поколениями книги Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино". Режиссером картины стал Игорь Волошин, оператор - Максим Жуков. В картине прозвучит легендарная музыка Алексея Рыбникова, создателя оригинального саундтрека для советского телефильма 1975 года. Художник по костюмам - Надежда Васильева. Сценарий нового "Буратино" написали Андрей Золотарев, Аксинья Борисова и Алина Тяжлова. Фильм выйдет в широкий кинопрокат 1 января 2026 года.

© Кадр из фильма

Уже известно, что юная звезда российского кино Виталия Корниенко превратится на больших экранах в настоящего Буратино при помощи технологии "захвата движения" (motion capture). В роли Папы Карло зрители увидят Александра Яценко, Мальвину сыграет Анастасия Талызина, Артемона - Марк Эйдельштейн, Пьеро станет Степан Белозеров, Арлекином - Рузиль Минекаев. В образе главного злодея Карабаса-Барабаса - Федор Бондарчук, а его сообщником Дуремаром станет Лев Зулькарнаев. Пару мошенников Алису и Базилио воплотят на киноэкранах Виктория Исакова и Александр Петров, а роль мудрой Тортиллы исполнит Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Однако создатели "Буратино" решили не ограничиваться всеми любимыми актерами и предлагают поучаствовать в кастинге на несколько ролей в фильме буквально каждому желающему. 10 сентября 2024 года среди пользователей ВКонтакте запускается масштабный кастинг. Для участия пользователям социальной сети будет предложено использовать трек "Буратино" в собственном коротком видео (до 40 секунд) в VK Клипах с хэштегом #хочувБуратино, где участники должны повторить танцевальные движения "Бу-ра-ти-но", показать свой талант и оригинальность.

Кастинг будет проводиться до 29 сентября 2024 года, после чего пять победителей, которых лично выберут создатели проекта, получат возможность сняться в одной из ключевых сцен нового "Буратино".