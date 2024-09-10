Пять иностранных фильмов, которые обожали в СССР

В светском прокате достаточно редко появлялись иностранные картины, но эти пять фильмов настолько полюбились советским зрителям, что стали восприниматься как часть культурного наследия СССР. Какие вестерны и мелодрамы в Советском Союзе любили больше всего, разбиралось издание Life.

© Кадр из фильма "Брак по-итальянски"

© Кадр из фильма "Есения"

Одним из самых кассовых картин в СССР стала красивая история цыганки Есении и офицера. «Есения» была создана в Мексике, но многие ассоциируют этот фильм с классикой советского кино. История любви привлекла миллионы зрителей в СССР, ее смотрели все, от подростков до стариков.

«Танцор диско»

© Кадр из фильма "Танцор диско"

Не меньшим успехом среди жителей Советского Союза пользовался и индийский фильм «Танцор диско». Его посмотрели более 60 миллионов человек. Песни и танцы из этого фильма стали частью культурного кода целого поколения.

«Фантомас» и «Брак по-итальянски»

Сердца советских зрителей завоевали также снятый во Франции «Фантомас» с Жаном Мааре в главной роли, отличавшийся смесью юмора и детектива, и итальянская мелодрама «Брак по-итальянски» с культовыми актерами Марчелло Мастроянни и Софи Лорен.

© Кадр из фильма "Фантомас"

© Кадр из фильма "Золото Маккенны"

Неожиданно советским зрителям понравился и вестерн «Золото Маккенны», рассказывающий о необычном для СССР мире ковбоев и индейцев. Гонка за золотом, пустынные пейзажи, храбрость и приключения - все это обеспечило огромную популярность картине, которая стала восприниматься в Советском Союзе как часть культурного кода, несмотря на ее иностранное происхождение.

Напомним, что ранее в Рио-де-Жанейро в возрасте 75 лет умер сценарист сериала «Рабыня Изаура» Жилберту Тумшиц Брага. «Рабыня Изаура» стала первым телесериалом, транслировавшимся по советскому телевидению. Сериал вышел на экраны в СССР в 1988 году и приобрел статус культового, его показывали на четырех советских и российских телеканалах в различных версиях перевода.