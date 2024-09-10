Даниил Воробьев о сериале «Комбинация»: это притча о большой эстраде

Российские зрители уже смогли посмотреть первый эпизод сериала "Комбинация", посвященного одноименной группе. Эта картина рассказывает о приключениях молодых ребят, попадающих на большую эстраду, и в целом очень напоминает притчу, рассказал актер Даниил Воробьев в интервью проекту "Сноб".

© Кадр из фильма

Воробьев в сериале представляет собирательный образ продюсера, причем ориентировались создатели проекта на конкретного человека – его имя не раскрывается. В итоге, по мнению актера, удалось воплотить "чистый срез эпохи". Говоря о том, будет ли интересен сериал про группу "Комбинация" современным зрителям, Воробьев отметил, что главное – это не музыка, а уникальный путь ее авторов.

"Эти события были свойственны той эпохе, но зритель, наверное, будет удивлен. Где-то приятно, где-то неприятно, - считает актер. - Это те приключения, в которые попадали ребята, только вступающие на большую эстраду. Можно сказать, что это притча".

По мнению артиста, в итоге удалось создать универсальную историю о царящем в эстраде того времени хаосе, причем применимо это ко всем областям жизни.

"Честно сказать, я ни одной такой экранизации не видел", - подчеркнул актер.

Напомним, сериал вышел на платформе онлайн-кинотеатра Wink 6 сентября. В нем снялись реальные участники событий, в том числе – экс-солистка группы Алена Апина сыграла преподавательницу консерватории и встретится на экране с собой в молодости в исполнении Анастасии Уколовой. Роль супруги продюсера Александра Шишинина исполнила его реальная дочь, а его самого играет Никита Кологривый. Также известно, что на съемки приезжал композитор группы Виталий Окороков, чтобы пообщаться с воплотившим его образ в сериале Владимиром Канухиным.