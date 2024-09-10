Глен Пауэлл сыграет футболиста в сериале «Чад Пауэрс»

Съемки комедийного сериала «Чад Пауэрс» (Chad Powers) стартовали в конце августа 2024 года. Автором идеи и исполнителем главной роли выступает Глен Пауэлл («Кто угодно, кроме тебя», «Я не киллер»). Сериал расскажет историю игрока в американский футбол.

© Кадр из фильма

Когда плохое поведение ставит под угрозу карьеру в колледже крутого квотербека Расса Холлидея (Пауэлл), он маскируется и приходит в борющуюся за выживание южную футбольную команду как талантливый и приветливый Чад Пауэрс, - сообщается в синопсисе.

Шоу основано на персонаже Чаде Пауэрсе, созданном Эли Мэннингом для его документального сериала EPSN+ «Места Эли». Сценарий Пауэлл написал вместе с Майклом Уолдроном («Локи», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»), они оба будут продюсировать проект. Режиссерское кресло занял Тони Ясенда («Игроки», «Дэйв»), производством займется 20th Television.

Как сообщает Variety, в сериале также снимаются Клейн Кроуфорд («Остров бессмертных»), Тоби Хасс («Роковое влечение»), Колтон Райан («Девушка из Плейнвилля»), Ксавьер Миллс («Наследие»), Перри Мэттфелд («Во тьме»), Квентин Плэр («Прекрасные мелочи»), Винн Эверетт («Палмер»), Фрэнки А. Родригес («Классный мюзикл: Мюзикл») и Стив Зан («Белый лотос»).