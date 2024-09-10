Вышел трейлер супергеройского фильма «Франшизы»

Первый трейлер и дату премьеры комедийного сериала «Франшиза» (The Franchise) обнародовал телеканал HBO. Авторами сценария и продюсерами проекта выступили Армандо Ианнуччи («Авеню 5», «Смерть Сталина») и Сэм Мендес («Красота по американски», «007: СПЕКТР»), последний также стал режиссером всех восьми эпизодов.

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«Франшиза» следует за съемочной группой нелюбимой франшизы, борющейся за свое место в дикой и неуправляемой кинематографической вселенной. Комедийный сериал проливает свет на тайный хаос внутри мира супергеройского кинопроизводства, потому что у каждой ошибки есть своя история происхождения.

Главные роли в сериале исполнили Химеш Патель, Ая Кэш, Джессика Хайнс, Билли Магнуссен, Лолли Адефоп, Даррен Голдштейн, Айзек Пауэлл, Ричард Э. Грант и Даниэль Брюль.

Премьера «Франшизы» состоится на HBO и видеосервисе Max 6 октября.