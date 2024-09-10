На съемках культовой комедии «Бриллиантовая рука» часто происходили забавные случаи, один из которых связан с сыном Юрия Никулина – Максимом. Он исполнил роль мальчика с сачком, которого по сценарию персонаж Андрея Миронова должен был пнуть в воду. Однако на практике всё оказалось сложнее, чем ожидалось.

Андрей Миронов, зная, что перед ним сын его близкого друга, опасался действительно ударить ребенка. Поэтому в каждом дубле мальчик падал в воду до того, как актер даже успевал к нему прикоснуться. Это портило дубли и требовало пересъемок.

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Режиссер Леонид Гайдай решил исправить ситуацию хитростью. Он убедил Миронова все-таки сделать настоящий пинок. В итоге, после этого толчка сцена наконец получилась комичной и вошла в фильм, хотя Максим обиделся на Миронова за то, что тот его пнул.

Подробнее об остальных случаях рассказал в своем видео блогер @callmedemid.