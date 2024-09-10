Книгу британского историка о молодом Сталине экранизируют до 2026 года

Экранизация книги "Молодой Сталин" британского историка и писателя Саймона Себага Монтефиоре, написанная в 2007 году и повествующая о жизни советского политического деятеля, будет выпущена не позднее 2026 года. Об этом сообщил журнал Variety.

По его информации, фильм расскажет о том, как 20-летний Иосиф Джугашвили возглавил группу революционеров в 1907 году. Продюсерами кинокартины выступят российско-грузинский предприниматель Арчил Геловани, а также грузинская компания Independent Film Project и британская студия Film and Music Entertainment.

Монтефиоре специализируется на истории СССР и России. Его книги стали бестселлерами и были положительно оценены множеством западных критиков. В 2007 году книга писателя "Сталин: двор красного монарха" (2004) была удостоена премии British Book Awards в номинации "Лучшая историческая книга года". В 2007 году Монтефиоре получил награду британской литературной премии Costa за книгу "Молодой Сталин".

Это не первая попытка экранизировать жизнь Сталина на Западе. В 1992 году вышел фильм "Сталин" режиссера Ивана Пассера, снятый для телеканала HBO. Главную роль в нем исполнил лауреат премии Оскар, актер Роберт Дюваль. Фильм получил три премии "Золотой глобус". Съемки проходили в Будапеште и Москве.