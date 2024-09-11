Что известно о фильме «Джокер 2: Безумие на двоих»

Критики недоумевают, но им не понравилась и первая часть.

© кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

DC много раз переосмысляла своих героев. Даже Супермен бывал и благородным героем, и захватившим планету тираном. Джокер тоже становился расчётливым криминальным гением, бестолковым психопатом и кровожадным садистом. Но такого образа, как в фильме Тодда Филлипса, мир ещё не видел: там архивраг Бэтмена оказался душевнобольным аутсайдером.

Казалось бы, столь радикальный взгляд должен разозлить фанатов, но фильм, наоборот, получил высокие оценки и заслужил пару «Оскаров», в том числе Хоакину Фениксу за лучшую мужскую роль.

Неудивительно, что сиквел ждали с нетерпением. Уже 4 октября «Джокер 2» выйдет и наверняка удивит фанатов — не факт, что приятно.

«Джокер: Безумие на двоих»: информация о фильме

Название: «Джокер: Безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux).

Режиссёр: Тодд Филлипс.

Актёры: Хоакин Феникс, Леди Гага, Зази Битц и другие.

Дата выхода: 4 октября 2024 года. Жанр: триллер, драма, музыка. Страна: США.

«Джокер: Безумие на двоих»: где смотреть?

В мировой прокат фильм выйдет 4 октября. В России будут неофициальные показы, но сроки их появления неизвестны. Цифровой релиз предположительно состоится в декабре.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Warner Bros.

О чём «Джокер 2»?

В финале первой части Артур Флек, он же Джокер, невольно поднял народное восстание. Анархисты были недовольны коррупцией и наглостью богачей, а Артур и его фатальный выстрел стали той самой искрой, переросшей в пожар.

В сиквеле Джокера поместят в больницу Аркхэм, где очаровательная Харли Квинн в исполнении Леди Гаги попытается вылечить его безумие. Но кто безумен сильнее — пациент или мир вокруг? Этими вопросами Джокер разрушит мировоззрение Харли и превратит её в сообщницу. Параллельно властные персоны будут судить Артура, а анархисты — собираться толпами и слушать речи своего кумира.

«Джокер 2» — это мюзикл?

В первом фильме были приятные музыкальные номера, вспомните хотя бы сцену с лестницей. Продолжение ещё сильнее шагнёт в сторону мюзикла.

Конечно, бо́льшую часть времени герои общаются нормально, а сюжет остаётся традиционным. Но периодически фильм будет прерываться на музыкальные номера. По первым отзывам, песен и танцев довольно много, и все — потрясающие.

Почему у «Джокера 2» низкие оценки критиков

4 сентября нового «Джокера» показали на венецианском фестивале. Критики приняли новинку сдержанно: на Rotten Tomatoes у неё всего 60% свежести. Автор IGN считает, что в сюжете нет новых высказываний, а специалист из Vanity Fair вообще уверен: авторы презирают свою аудиторию. Другие гости венецианского фестиваля считают «Безумие на двоих» скучным и ненужным.

Неужели фильм плохой? Необязательно. Всё же у первой части на Rotten Tomatoes изначально было 59% свежести — даже меньше, чем у сиквела. На Metacritic у оригинала до сих пор 59 баллов от критиков. Вот только обычные зрители оценили фильм заметно выше. Есть вероятность, что с продолжением ситуация повторится.

За что хвалят «Джокера 2»?

Многие критики всё же отыскали в «Джокере 2» плюсы и оставили позитивные отзывы. К примеру, дуэт Хоакина Феникса и Леди Гаги гарантированно впечатлит. Их отношения постоянно развиваются, но искра и та самая «химия» заметны с первых кадров. Только не ждите, что местная Харли окажется такой же безумной и податливой, как в других фильмах, играх и мультсериалах. Эта версия ещё не полностью лишилась рассудка.

Другим успехом стали музыкальные номера. Первые зрители в один голос называют их феноменальными. Особенно хорошо выступает Гага. Есть мнение, что подобный перформанс позволит ей претендовать на «Оскар». Хоакин Феникс традиционно хорош. Его образ изменится, но продолжит одновременно леденить душу и завораживать. Впрочем, повторное исполнение роли Джокера вряд ли принесёт актёру столько же наград.

«Джокер 2»: стоит смотреть?

Бессмысленно читать отзывы о фильмах вроде «Джокера». Они слишком сложные, многослойные и эмоциональные — поэтому либо безумно впечатлят, либо покажутся абсолютным бредом. Но если первая часть вам понравилась, обязательно запланируйте просмотр сиквела.