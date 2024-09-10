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«Властелин колец: Охота на Голлума» разделят на два фильма

Спин-офф «Властелина колец» от Энди Серкиса «Охота на Голлума» будет разделен на две части. Об этом проговорился исполнитель роли Гэндальфа Иэн Маккеллен.

«Властелин колец: Охота на Голлума» будет разделен на два фильма
© globallookpress.com

«Мне сказали, что это будет два фильма. Наверно, мне не стоило этого говорить. Но я не читал сценарий и не знаю когда начнут снимать и где начнут снимать. В наши дни я мог бы снять все это в Лондоне, из дома. Но я бы предпочел вернуться в Новую Зеландию», – сказал Маккеллен.

Он добавил, что сценарий будет готов в следующем году.

«А потом я решу, хочу ли я вернуться», – добавил он.

Ранее он сообщал, что ему предложили повторить роль средиземного волшебника, которую он играл в трилогиях «Властелина колец» и «Хоббит». И пошутил, что так как ему уже 85 лет, то создателям следует поторопиться со всеми этапами производства.

Предполагается, что фильм выйдет в 2026 году. Если информация Маккеллена верна, то это может быть датой премьеры только первой части.

Энди Серкис помимо режиссуры повторит роль обезумевшего хоббита Смеагола, ставшего Голлумом.

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