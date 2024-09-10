«Властелин колец: Охота на Голлума» будет разделен на два фильма

Спин-офф «Властелина колец» от Энди Серкиса «Охота на Голлума» будет разделен на две части. Об этом проговорился исполнитель роли Гэндальфа Иэн Маккеллен.

«Мне сказали, что это будет два фильма. Наверно, мне не стоило этого говорить. Но я не читал сценарий и не знаю когда начнут снимать и где начнут снимать. В наши дни я мог бы снять все это в Лондоне, из дома. Но я бы предпочел вернуться в Новую Зеландию», – сказал Маккеллен.

Он добавил, что сценарий будет готов в следующем году.

«А потом я решу, хочу ли я вернуться», – добавил он.

Ранее он сообщал, что ему предложили повторить роль средиземного волшебника, которую он играл в трилогиях «Властелина колец» и «Хоббит». И пошутил, что так как ему уже 85 лет, то создателям следует поторопиться со всеми этапами производства.

Предполагается, что фильм выйдет в 2026 году. Если информация Маккеллена верна, то это может быть датой премьеры только первой части.

Энди Серкис помимо режиссуры повторит роль обезумевшего хоббита Смеагола, ставшего Голлумом.