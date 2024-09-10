Фильму «Рыжий» о российском поэте отказали в прокатном удостоверении

Кинокомпания «Пионер» объявила, что биографический фильм «Рыжий» не выйдет в российский прокат в запланированную дату. Изначально показ ленты о российском поэте Борисе Рыжем должен был состояться 12 сентября, однако Минкульт России не выдал картине прокатное удостоверение. Что именно не устроило ведомство — неизвестно.

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Фильму «Рыжий» режиссёра Семёна Серзина, который должен был выйти в кинотеатрах 12 сентября, отказано в выдаче нового прокатного удостоверения. Дорогие коллеги и друзья, нам очень жаль.

В «Пионере» не рассказали, что произойдёт с лентой в дальнейшем. Возможно, компания ещё раз попробует добиться выдачи прокатного удостоверения на более позднюю дату.

Действие «Рыжего» разворачиваются в конце 1990-х. Молодые поэты ищут способы, как заработать на жизнь словом. Среди них есть Борис Рыжий. Он может договориться с местными бандитами, а потом поехать за премией «Антибукер». Лента расскажет историю его взаимоотношений с семьёй, друзьями и поиска признания.

Главные роли в фильме исполнили Евгений Алёхин, Таисия Вилкова, Евгений Ткачук и Евгений Серзин. Режиссёром выступил Семён Серзин.