Второй сезон сериала по «Властелину колец» посмотрели 40 млн человек

Онлайн-кинотеатр Amazon поделился статистикой второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Так, за первые 11 дней после премьеры продолжение посмотрели более 40 млн человек — сейчас это самый популярный проект сервиса.

Как именно считает свою аудиторию Amazon, всё ещё неизвестно. Но если сравнивать с другими произведениями сервиса, то шоу выступает на уровне с четвёртым сезоном «Пацанов» (55 млн человек за 39 дней), сериалом «Фоллаут» (65 млн человек за 16 дней) и первым сезоном всё тех же «Колец власти» (25 млн человек в первый день).

Сейчас второй сезон «Властелина колец» приблизился к своей середине: вышло четыре серии из восьми. Финал состоится 3 октября, после чего Amazon наверняка объявит о продлении своего самого дорогого шоу.