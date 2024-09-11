Джош Бролин не будет носить кольцо Зеленого Фонаря. Актер отказался от предложения сыграть Хэла Джордана в сериале «Фонари» от DC Studios

По данным источников THR, Бролин получил предложение в конце августа, а на минувших выходных принял окончательное отрицательное решение. Другие детали пока неизвестны.

Сериал «Фонари» находится еще на стадии разработки, но уже имеет высокую репутацию, так как шоураннером восьмисерийного проекта выступает Крис Манди, известный по сериалу «Озарк». Он также пишет сценарий вместе с Дэймоном Линделофом, создателем «Хранителей» от HBO и культового сериала «Остаться в живых», а также лауреатом премии Айснера, автором комиксов Томом Кингом.

Планируется, что съемки пройдут с января по июнь следующего года в Атланте.

Интернет был полон слухов о том, что Бролин может сыграть Джордана, но они никогда не находили авторитетного подтверждения. Среди претендентов звучали и другие громкие имена, например, Мэттью Макконахи. Но по данным издания, он также не будет носить кольцо и не будет давать клятву Фонаря.

Сериал «Фонари» описывается как мрачный детектив в духе «Настоящего детектива», где Хэл Джордан неохотно наставляет молодого Фонаря Джона Стюарта, одного из первых чернокожих супергероев в истории DC. Два героя будут расследовать убийство на Земле, имеющее широкие последствия.