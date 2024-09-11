Первое вручение Евразийской кинопремии проведут осенью 2025 года

Презентация Евразийской киноакадемии и ее премии должна пройти в этом году, а первое вручение Евразийской кинопремии планируется провести осенью 2025 года. Об этом ТАСС сообщил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

"Надеюсь, что в этом году будет презентация академии и приза и что где-то осенью [2025 года] будет первая церемония вручения Евразийской кинопремии. Она скорее всего пройдет в Москве. В целом эта церемония должна проходить по очереди в странах, которые войдут в Евразийскую киноакадемию", - сказал он.

По словам Михалкова, эта киноакадемия объединит те страны, которые придерживаются традиционных нравственных ценностей, в которых не венчают однополые браки, и "где не могут посадить человека в тюрьму за то, что он считает, что гендеров всего два".

"Это премия очень серьезная. Приз будет в том числе денежным, лучший фильм получит $1 млн. Все остальные номинации - по $250 тыс.", - напомнил собеседник агентства.

Михалков добавил, что уже есть договоренность по участию в кинопремии с Ираном и Китаем.

"Убежден, что нас поддержат все те страны, которые разделяют нашу точку зрения. Подготовка к этой премии уже идет на высоком уровне. Думаю, что это будет тот уровень, которого достоин евразийский мир. Мы имеем право и возможность гордиться собой", - подытожил он.

Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения ее премии для "развития евразийского пространства" весной 2022 года.